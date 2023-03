In der 25. Runde der Super League gewinnt der FC Zürich zuhause gegen Luzern mit 2:1.

Der FCL gibt die Führung aus der Hand, beide Mannschaften erzielen ihr erstes Tor mittels Elfmeter.

Matchwinner Aiyegun Tosin markiert beide Treffer für die Zürcher.

Seit 20:30 Uhr messen sich der FC Sion und GC im Sittener Tourbillon. Hier gibt's das Spiel live.

Kein Name hallte im Kalenderjahr 2023 mehr durchs Zürcher Letzigrund als derjenige von «Knipser» Aiyegun Tosin. Auch im Heimspiel gegen den FC Luzern avancierte der formstarke Stürmer zum Matchwinner, mit einem Doppelpack notabene.

Zur entscheidenden Szene setzte Tosin in der 76. Minute an: Nachdem Luzerns Verteidigung mit zu viel Nonchalance agiert hatte, verwertete der 24-Jährige eine Hereingabe Fidan Alitis. Luzerns 19-jähriger Torhüter Pascal Loretz musste sich damit in seinem 7. SL-Spiel erstmals aus dem Spiel heraus geschlagen geben. Jegliche Treffer hatte er bis dahin durch Penaltys erhalten.

Bis zu dieser Situation hatte der FCL das Spiel weitgehend im Griff gehabt, Max Meyer scheiterte in der 52. Minute an FCZ-Goalie Yanick Brecher. Der FCZ hingegen gönnte sich eine lange «Kreativ-Pause».

Viel Klamauk in den Strafräumen

Noch vor der Halbzeit-Pause, auf der Anzeigetafel stand es 1:1, hatten sich die beiden Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit strittigen und hitzigen Szenen geliefert. Diese 4 gilt es herauszustreichen:

2. Minute: Schiedsrichter Urs Schnyder sieht sich nach nur 90 Sekunden mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. Dies, nachdem Zürichs Leaderfigur Blerim Dzemaili seinem Gegner Pius Dorn im Strafraum auf den Fuss steht. Dorn bleibt liegen, ein Penaltypfiff bleibt aus, der VAR stumm.

Schiedsrichter Urs Schnyder sieht sich nach nur 90 Sekunden mit einer schwierigen Entscheidung konfrontiert. Dies, nachdem Zürichs Leaderfigur Blerim Dzemaili seinem Gegner Pius Dorn im Strafraum auf den Fuss steht. Dorn bleibt liegen, ein Penaltypfiff bleibt aus, der VAR stumm. 5. Minute: Dzemaili passt auf Antonio Marchesano, der im Anschluss nur den Pfosten trifft.

Dzemaili passt auf Antonio Marchesano, der im Anschluss nur den Pfosten trifft. 19. Minute: FCZ-Mittelfeld-Mann Ifeanyi Mathew holt Dejan Sorgic von den Beinen, diesmal gibt's Penalty. Max Meyer verlädt Brecher souverän, Brechers Emotionen entladen sich daraufhin. Wieso? Meyer provozierte in seinen Augen mit einer Geste in Richtung Südkurve.

FCZ-Mittelfeld-Mann Ifeanyi Mathew holt Dejan Sorgic von den Beinen, diesmal gibt's Penalty. Max Meyer verlädt Brecher souverän, Brechers Emotionen entladen sich daraufhin. Wieso? Meyer provozierte in seinen Augen mit einer Geste in Richtung Südkurve. 32. Minute: Das Heimteam kommt ebenfalls zu einem Elfmeter, Tosin erzielt sein erstes Tor des Abends.

So geht's weiter

Der FCZ trifft am Sonntag, 2. April, auswärts auf St. Gallen. Zur selben Zeit empfangen die Leuchtenstädter im Heimstadion den FC Sion.