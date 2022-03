2:1 in der 24. SL-Runde

In der 24. Runde der Super League kommt Lugano bei GC zu einem 2:1-Sieg.

Für beide Lugano-Tore zeichnet Zan Celar verantwortlich.

Im 2. Spiel des Abends trennen sich Basel und St. Gallen 2:2.

Mit der 1. Chance der Luganesi in der 2. Halbzeit überhaupt stellte Zan Celar auf 2:0 für die Gäste – und brachte so auch das Feuer zurück in die Partie. Der Slowene schloss dabei einen klassischen Konter ab: Nach einem weiten Zuspiel von Sandi Lovric lief Celar aus spitzem Winkel aufs Tor los. Seinen Abschluss konnte GC-Goalie André Moreira noch ablenken, den kullernden Ball allerdings erst knapp hinter der Torlinie wieder herauskratzen (71.).

GC, welches in der 2. Halbzeit aufgewacht war und das Spieldiktat an sich gerissen hatte, bewies Moral. Vor knapp über 3000 Zuschauern im heimischen Letzigrund powerten die Zürcher weiter und wurden nur 6 Minuten nach dem 0:2 belohnt: Kaly Sène gewann bei einem Eckball das Kopfballduell gegen Reto Ziegler und nickte ein. Es war das 1. Tor in diesem Jahr für den GC-Topskorer.

In der Schlussphase wollte den Zürchern nichts mehr gelingen, sie verlieren auch das 2. Saisonduell mit Lugano. Dieses hält dank den 3 Punkten in der Tabelle Anschluss an das Spitzentrio um den FCZ, YB und den FCB.

Starker Start reicht Lugano

Die Luganesi verdienten sich diesen Sieg vor allem dank einer druckvollen Startphase. Bereits nach einer Viertelstunde hätten die Gäste aus dem Tessin in Führung gehen müssen, Olivier Custodio vergab freistehend am 2. Pfosten einen halbherzigen Kopfball kläglich.

In der 17. Minute belohnte sich Lugano dann für seine Feldüberlegenheit: Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel der Zürcher fand Mattia Bottani mit einem feinen Pass in die Schnittstelle Celar, welcher Moreira zwischen den Beinen erwischte. In der Folge hatte das Team von Mattia Croci-Torti die Partie gegen harmlose «Hoppers» im Griff – zumindest bis zum Pausentee.

GC seinerseits blieb über weite Strecken ohne Durchschlagskraft. Einziger Unruheherd war Sène, der allerdings viel von seinem Torriecher vermissen liess. Die grösste GC-Chance hatte Ermir Lenjani in der 2. Halbzeit, als sein Schuss aus der Distanz nur knapp am Pfosten vorbeistrich (63.).

So geht es weiter

Beide Teams stehen bereits am Sonntag wieder im Einsatz. Die Luganesi empfangen zu Hause den FCB, GC hat gegen Servette ebenfalls ein Heimspiel.