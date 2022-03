In der 25. Runde der Super League macht der FCB gegen St. Gallen einen Zwei-Tore-Rückstand wett und holt beim 2:2 einen Punkt.

Fjodor Tschalow (56./83.) kontert einen frühen Doppelschlag der Ostschweizer (20./22.) mit einer Doublette.

Im 2. Spiel am Donnerstagabend setzte sich Lugano auswärts gegen GC mit 2:1 durch.

Erst in seinem 5. Einsatz in der Super League sollte FCB-Neuzugang Fjodor Tschalow seine Torflaute überwinden – doch dann gleich doppelt. Mit seinen beiden Toren in der 2. Halbzeit sicherte er dem FC Basel einen Punkt. Die St. Galler verpassen mit dem 2:2 zwar den 5. Sieg im 6. Spiel, bleiben in der Rückrunde aber weiterhin unbesiegt.

Basel wie verwandelt

Guillermo Abascal musste die richtigen Worte in der Pause gefunden haben. Denn was der FCB in der 2. Halbzeit zeigte, erinnerte kaum an den passiven Eindruck, den die Rot-Blauen im ersten Durchgang hinterlassen hatten. So krönte Tschalow eine Willensleistung der Basler, die trotz 0:2-Rückstand an den Punktgewinn glaubten, mit dem späten Ausgleich (83.). Seinem Tor war ein Fehler von St. Gallens Patrick Sutter vorausgegangen, Nutzniesser Michael Lang servierte mustergültig für Tschalow.

Schliessen 00:36 Video Tschalow mit dem Basler Anschlusstreffer Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen 00:22 Video Tschalow markiert den späten Ausgleich Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen

Der Russe war es auch, der nach dem Seitenwechsel in der 56. Minute mit der Brust über die Linie gedrückt und damit die Basler Reinkarnation eingeläutet hatte. Zwar vergab mitten in dieser Druckphase Jérémy Guillemenot (66.) aus nächster Nähe die vorzeitige Entscheidung, ansonsten aber liessen die zahlreichen Basler Angriffsbemühungen den Ausgleich beinahe schon erahnen.

St. Galler Startoffensive

In der ersten Halbzeit liessen sich verunsicherte Basler von vor Selbstvertrauen strotzenden Ostschweizern hingegen regelrecht vorführen. Die St. Galler nutzten ihre Überlegenheit denn auch zu zwei frühen Toren:

20. Minute: Kwadwo Duah zwingt Heinz Lindner mit einem satten Flachschuss zu einer Parade. Dessen Abwehr avanciert zur idealen Vorlage für Guillemenot, der problemlos die St. Galler Führung erzielt.

Kwadwo Duah zwingt Heinz Lindner mit einem satten Flachschuss zu einer Parade. Dessen Abwehr avanciert zur idealen Vorlage für Guillemenot, der problemlos die St. Galler Führung erzielt. 22. Minute: Nach einem Konter revanchiert sich Torschütze Guillemenot mit einer präzisen Hereingabe auf seinen Sturmpartner Duah. Dieser erzielt aus spitzem Winkel seinen 10. Saisontreffer.

01:10 Video Innert 129 Sekunden: St. Gallen stellt auf 2:0 Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen

Im Spiel der «Bebbi» sorgten einzig Taulant Xhaka, der sich mit Guillemenot anlegte und mit einer gelben Karte davon kam sowie Tschalow kurz vor dem Pausenpfiff für Lebenszeichen. Den Abschluss des Russen parierte Lawrence Ati Zigi mirakulös – es sollte das einzige Duell zwischen den beiden bleiben, aus dem der St. Galler Goalie als Sieger hervorging.

Schliessen 01:03 Video Duah: «Wir geben das Spiel enttäuschend aus der Hand» Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen 01:57 Video Lindner: «Wollten in der 2. Halbzeit ein anderes Gesicht zeigen» Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen 01:24 Video Zeidler: «Sind schon ein wenig enttäuscht» Aus Sport-Clip vom 03.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Für beide Teams steht bereits am Sonntag der nächste Ernstkampf an. Während der FC Basel in Lugano gastiert, empfangen die St. Galler in der heimischen Arena den FC Sion.