2:1-Sieg für die Tessiner
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Lugano rettet Vorsprung gegen erfrischendes Vaduz über die Zeit
- Lugano entscheidet am ersten Super-League-Spieltag ein ereignisreiches Duell mit Vaduz zuhause mit 2:1 für sich.
- Der Aufsteiger hält gut mit, auch nach einem Platzverweis gegen Goalie Leon Schaffran in der Schlussphase.
- In den weiteren Sonntagspartien bezwingt YB Sion mit 4:2, St. Gallen bodigt den FCZ mit 2:1.
*Update folgt
Super League
SRF zwei, Super League – Highlights, 25.07.2026, 22:30 Uhr
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mlo