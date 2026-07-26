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2:1-Sieg für die Tessiner Lugano rettet Vorsprung gegen erfrischendes Vaduz über die Zeit

26.07.2026, 18:27

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Fussballspieler auf dem Spielfeld, einige umarmen sich, Zuschauer im Hintergrund.
Legende: Ende gut, alles gut Die Luganesi starten siegreich in die neue Super-League-Saison. Freshfocus/Marusca Rezzonico
  • Lugano entscheidet am ersten Super-League-Spieltag ein ereignisreiches Duell mit Vaduz zuhause mit 2:1 für sich.
  • Der Aufsteiger hält gut mit, auch nach einem Platzverweis gegen Goalie Leon Schaffran in der Schlussphase.
  • In den weiteren Sonntagspartien bezwingt YB Sion mit 4:2, St. Gallen bodigt den FCZ mit 2:1.

*Update folgt

Super League

SRF zwei, Super League – Highlights, 25.07.2026, 22:30 Uhr ; 

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