YB besiegt Sion in der 17. Runde der Super League zuhause verdient mit 2:1.

Sandro Lauper trifft gleich bei seinem Startelf-Comeback nach 617 Tagen.

Weil Basel und Lugano remis spielen, baut YB die Tabellenführung auf 8 Punkte aus. Auch das Romand-Derby endet ohne Sieger.

Gerade mal 20 Sekunden waren in der 2. Halbzeit verstrichen, da klatschte der von Nicolas Ngamaleu abgefeuerte Ball an die Latte. Es wäre das längst fällige 3:1 für die Gastgeber gewesen, das auch in der Folge nicht fallen wollte.

Jordan Siebatcheu sah seinen wunderschönen Chip nur wenige Sekunden später auf der Linie geklärt, Christian Fassnacht scheiterte nach etwas mehr als einer Stunde am Fuss des bravourös aufspielenden Sion-Goalies Timothy Fayulu.

Und so musste der Meister bis zum Schluss um den Sieg zittern, der eigentlich schon in der 1. Hälfte hätte eingetütet werden können. Auch da übte sich das Team von Gerardo Seoane in Chancenwucher. Ngamaleu (9.), Cédric Zesiger (23.) und Fassnacht (43.) verpassten es aber, die Spannung der Partie im Keim zu ersticken.

Lanciert wurde die Partie bereits in der 4. Minute:

Nach einer eher unpräzisen Flanke von Christian Fassnacht ins Sion-Zentrum bringen die Walliser den Ball nicht weg. Jan Bamert schiesst stattdessen Mitspieler Christian Zock ab, sodass die Kugel Ngamaleu vor die Füsse fällt. Der Mittelfeldakteur zieht aus etwa 13 Metern ab und verwandelt flach in die entfernte Ecke.

Lauper mit Traum-Rückkehr in die Startelf

Auch danach schwangen die Berner das Zepter nach Belieben. Umso überraschender fiel der Ausgleich der Walliser: Ayoub Abdellaoui nickte eine Flanke von Anto Grgic nach einem Standard per Innenpfosten ins YB-Tor (26.).

Die Geschichte der Partie schrieb indes ein anderer. Sandro Lauper fasste sich in der 34. Minute ein Herz und traf nach einem Ablenker von Jean Ruiz zum 2:1 (siehe Video oben). Ausgerechnet Lauper, der nach 2 Kreuzbandrissen und 20 Monaten Absenz sein Startelf-Comeback feierte.

So geht es weiter

YB gastiert am kommenden Mittwoch (18:15 Uhr) beim FCZ. Sion bittet am gleichen Tag (20:15 Uhr) den FC St. Gallen zum Tanz. Das Spiel können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen.