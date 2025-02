In der 22. Runde der Super League trennen sich die Grasshoppers und Lausanne 2:2-Unentschieden.

Die eingewechselten Youngsters Tugra Turhan (64.) und Nikolas Muci (79.) drehen die Partie für die Zürcher nach der Pause. In der 85. Minute gleicht Fabricio Oviedo für die Gäste aus.

Das Rhone-Derby zwischen Sion und Servette endet 3:3.

Nur rund 2500 Zuschauer verirrten sich an diesem kühlen Dienstagabend in den Letzigrund. Doch das spärlich angereiste Publikum wurde spätestens in der zweiten Halbzeit für sein Kommen belohnt. Nach drei Toren und Spektakel bis zum Schluss endete die Partie gegen Lausanne mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden.

Dass Tomas Oral seine Serie der Ungeschlagenheit in der Liga auf acht Spiele ausbaute, hatte er seinem Torhüter Justin Hammel zu verdanken. In der Nachspielzeit kratzte der 24-Jährige den Ball von der Linie und sicherte seinem Team den nächsten wichtigen Punkt im Abstiegskampf, während Lausanne in diesem Jahr sieglos bleibt.

Turhans Premiere, Mucis Fallrückzieher

Die Parade von Hammel war der Schlusspunkt einer spektakulären zweiten Halbzeit, in der Oral seinem Team mit Einwechslungen zu neuem Schwung verhalf. Die Grasshoppers kamen mit viel Elan aus der Kabine und belohnten sich nach 64 Minuten für ihre Bemühungen. Der erst 17-jährige Tugra Turhan wurde vom nur ein Jahr älteren Nestory Irankunda in Szene gesetzt und netzte eiskalt zum 1:1-Ausgleich ein. Turhan, der zum ersten Mal in der Super League traf, war erst zwei Minuten zuvor eingewechselt worden.

Das Heimteam powerte weiter und erhielt in der 78. Minute einen Hands-Penalty zugesprochen. Dass Tomas Veron Lupi kläglich an Lausanne-Keeper Karlo Letica scheiterte, schien Joker Nikolas Muci aber nicht zu beeindrucken. Der GC-Angreifer setzte kurz darauf zum Fallrückzieher an und brachte sein Team erstmals in Führung.

Die Freude der GC-Anhänger war aber nur von kurzer Dauer, denn auch auf der Gegenseite bewies der Trainer ein goldenes Händchen. Nur vier Minuten nach seiner Einwechslung traf Fabricio Oviedo zum 2:2-Ausgleich für Lausanne. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Sanches tänzelt

Das Unentschieden geht vor allem mit Blick auf die erste Halbzeit in Ordnung. Die Gäste hatten vor der Pause mehr vom Spiel und gingen nach rund einer halben Stunde in Führung. Nach einem GC-Einwurf landete der Ball via Kopf von Lausanne-Verteidiger Raoul Giger und der Hacke von Kaly Sène in den Füssen von Alvyn Sanches. Der U21-Nationalspieler degradierte drei GC-Verteidiger zu Statisten und schoss zwischen den Beinen von Maksim Paskotsi durch zum 1:0 ins Netz.

Die Führung der Gäste war zu diesem Zeitpunkt verdient. Nur wenigen Minuten vor dem Führungstreffer war das vermeintliche 1:0 von Noë Dussenne aberkannt worden. Dem Tor des Verteidigers war ein Foul vorausgegangen. In der 20. Minute war es Fousseni Diabaté, der mit der Hacke nicht genügend Druck hinter den Ball brachte.

So geht's weiter

Beide Teams stehen kommenden Samstag wieder im Einsatz (18:00 Uhr). Die Grasshoppers sind zu Gast bei Leader Lugano, Lausanne empfängt Yverdon zum Kantonsderby.

Resultate