Sion und Servette trennen sich in der 22. Runde der Super League im Tourbillon 3:3.

Die Genfer führen nach anfänglichem Rückstand lange 2:1, ehe 3 Penaltys für eine verrückte Schlussphase sorgen.

Für Sion ist es nach der Winterpause immerhin der erste Punktgewinn, Servette wartet nunmehr seit 6 Partien auf einen Sieg.

Auch im 2. Dienstagspiel zwischen GC und Lausanne-Sport gibt es keinen Sieger.

Nach Miroslav Stevanovics Treffer zum 2:1 sah es für Servette auf der Suche nach dem 1. Sieg seit über 2 Monaten lange gut aus. Das Team von Thomas Häberli wirkte stabil, liess hinten nicht mehr allzu viel zu. Selber verpassten es die Genfer aber, vorne mit einem 3. Treffer den Deckel draufzumachen. Dies rächte sich, wenn auch auf äusserst unglückliche Weise:

83. Minute: Théo Magnin stellt sich im Zweikampf mit Benjamin Kololli nicht gerade geschickt an, kommt ins Straucheln und lenkt die Flanke des Sion-Jokers dann auch noch unglücklich und strafbar mit der Hand ab. Kololli übernimmt gleich selbst die Verantwortung und stellt auf 2:2.

Théo Magnin stellt sich im Zweikampf mit Benjamin Kololli nicht gerade geschickt an, kommt ins Straucheln und lenkt die Flanke des Sion-Jokers dann auch noch unglücklich und strafbar mit der Hand ab. Kololli übernimmt gleich selbst die Verantwortung und stellt auf 2:2. 88. Minute: Nur wenige Zeigerumdrehungen später zeigt Schiedsrichter Lionel Tschudi erneut auf den Punkt. Dieses Mal heisst der «Übeltäter» Keigo Tsunemoto. Der Japaner touchiert den Ball im Strafraum leicht mit der Hand. Kololli nimmt zum 2. Mal Anlauf und vernascht Servette-Goalie Joël Mall mit einem «Panenka».

Es passt zu dieser wilden Schlussphase, dass Kololli, der erst in der 81. Minute eingewechselt worden war, im letzten Kapitel des Spiels vom gefeierten Matchwinner noch zum tragischen Helden avancierte.

In der 95. Minute prallte der Ball nach einer Freistoss-Flanke Servettes im Sechzehner an den Arm des Kosovaren. Die Folge – natürlich: Penalty. Und so sicherte Enzo Crivelli den Genfern mit seinem souverän verwandelten Elfmeter immerhin noch den einen Zähler.

Stevanovic und Antunes glänzen

Vor dem Auf und Ab in den Schlussminuten hatte Servette im Tourbillon einen anfänglichen Rückstand mit zwei schön herausgespielten Toren drehen können. Kurz vor der Pause war es Alexis Antunes, der eine Hereingabe von Stevanovic zum 1:1 ins Sittener Gehäuse grätschte.

In der 53. Minute tauschten die beiden Genfer Offensivspieler dann die Rollen: Antunes legte auf Stevanovic auf, der mit einem überlegten Abschluss auf 2:1 für die Gäste stellte. Kreshnik Hajrizi hatte Sion in der 13. Minute nach einem Eckball in Führung geköpfelt.

Genfer Baisse setzt sich fort

Obschon Servette zum Ende immerhin noch den einen Punkt ergattern konnte, dürften die Genfer das Wallis mit einem bittersüssen Gefühl verlassen. Die Häberli-Equipe wartet nunmehr seit 6 Partien auf einen Vollerfolg. Sion seinerseits holt nach 3 Niederlagen de suite den ersten Zähler nach der Winterpause.

So geht's weiter

Schon am Wochenende steht in der Super League die nächste Runde an. Sion reist am Samstag nach Bern zu YB (ab 20:30 Uhr live bei SRF), während Servette am Sonntag im Stade de Genève den FC Basel empfängt.

