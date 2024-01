Der FC Zürich und Lausanne-Sport trennen sich in der 21. Runde der Super League unentschieden 2:2.

Kurz vor der Pause schlägt Lausanne doppelt zu, Trae Coyle und Rares Ilie bringen die Gäste mit 2:0 in Führung.

Der FCZ reagiert und gleicht die Partie nach der Pause innert sieben Minuten durch Bledian Krasniqi und Rodrigo Conceicao zum 2:2 aus.

In den anderen Spielen vom Mittwoch siegt Servette auswärts beim FC St. Gallen mit 2:0, Lugano und GC trennen sich torlos.

Nach 52 Minuten sah alles danach aus, als ob der FCZ die Partie zu seinen Gunsten wenden konnte. Die Zürcher hatten soeben durch Joker Rodrigo Conceicao zum 2:2 ausgeglichen und das Momentum auf ihre Seite gezogen. Der andere Joker, Daniel Afriyie, war für die Vorlage besorgt. Fünf Minuten zuvor hatte Bledian Krasniqi nach einem groben Patzer Karlo Leticas auf 1:2 verkürzt.

00:42 Video Krasniqi staubt nach Letica-Bock ab Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Weiterhin sieglos

Der FCZ verpasste es aber, die Partie ganz auf seine Seite zu ziehen, die Zürcher sündigten im Abschluss. Allen voran der eingewechselte Afriyie brachte den Ball aus teils aussichtsreicher Position nicht im Tor Leticas unter. Damit stehen beide Mannschaften nun bei sechs sieglosen Spielen am Stück.

Die Zürcher beanspruchten aber auch noch Spielglück: Bei Lausannes Lucky Punch in der 82. Minute meldete sich der VAR. Er erkannte kurz vor der Schussabgabe Labeaus ein Handspiel. Schiedsrichter Sven Wolfensberger nahm daraufhin den Treffer zurück.

Diesmal eine schwache 1. Halbzeit

Dass der FCZ zur Pause mit 0:2 in Rückstand gelegen hatte, war dem pomadigen Auftritt der Zürcher in der 1. Halbzeit geschuldet. Nach zuletzt regelmässig schwachen zweiten Halbzeiten zeigte der FCZ am Mittwoch in den ersten 45 Minuten eine uninspirierte Leistung.

Lausanne konnte dies vor der Pause mit einem Doppelschlag ausnutzen. Trae Coyle rutschte in der 35. Minute in einen Pass Rares Ilies und den Pfosten und musste daraufhin ausgewechselt werden. Ilie selbst staubte 6 Minuten später nach einem Abpraller bei Yanick Brecher zum 2:0 ab.

00:33 Video Ilie komplettiert den Doppelschlag für die Gäste Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Tag der Premieren

Für Coyle war es der erste Saisontreffer in der Liga. Rodrigo Conceicao war in seinem 17. Einsatz erstmals erfolgreich für seinen «neuen» Klub, seit er im Sommer aus Porto gekommen war.

Bei Lausanne kam Simone Pafundi in der 66. Minute zu seiner Feuertaufe in der höchsten Schweizer Spielklasse. Das 17-jährige italienische Supertalent war vor einer Woche erst von Udinese an Lausanne ausgeliehen worden.

Schliessen 00:52 Video Henriksen: «Wir haben den Glauben an uns nicht, das müssen wir ändern» (engl.) Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden. 01:30 Video Magnin: «Das Spiel heute war immerhin ein Schritt nach vorne» Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 02:09 Video Custodio: «Wir dürfen den Kopf nicht hängen lassen» (frz.) Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden. 01:59 Video Brecher: «Es nervt mich, dass wir nicht 2 gute Halbzeiten auf den Platz bringen» Aus Sport-Clip vom 31.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 59 Sekunden.

So geht es weiter

Lausanne-Sport empfängt am kommenden Samstagabend den Leader YB im heimischen Stade de la Tuilière. Der FCZ reist am Sonntag nach Yverdon. Zuletzt verlor der FCZ dort in der Saison 2021/22 im Cup-Achtelfinal nach Elfmeterschiessen.