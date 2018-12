Lugano und Xamax trennen sich im Cornaredo 2:2.

Routinier Nuzzolo trifft zweimal sehenswert per Freistoss – darunter einmal in der Nachspielzeit.

In den anderen Sonntagspartien dreht YB das Spiel gegen Basel und der FCZ gewinnt das Derby gegen GC.

Das Kellerduell im Tessin endete spektakulär – und mit einem Punktgewinn für Xamax, mit dem wohl nicht mal mehr die Neuenburger gerechnet hätten.

Zu verdanken haben die Gäste den Zähler ihrem Routinier Raphael Nuzzolo. In der Nachspielzeit legte sich der 35-Jährige das Leder nach einem Foulspiel leicht ausserhalb des Strafraums zurecht. Und er tat, was er schon rund 40 Minuten zuvor getan hatte und zirkelte das Leder herrlich in die Maschen zum 2:2.

Sabbatini vergibt Vorentscheidung

Während es für die Gäste ein gewonnener Punkt war, waren es für Lugano zwei verlorene Punkte. Die erste Halbzeit hatten die Tessiner weitgehend bestimmt. Und hätte Jonathan Sabbatini den fälligen Elfmeter (51. Minute) nach einem Handspiel von Mike Gomes im Neuenburger Strafraum verwertet, wären die Tessiner wohl als Sieger vom Platz gegangen.

Doch statt 2:0 für Lugano stand es kurz darauf 1:1. Nuzzolo stellte sein Goldfüsschen ein erstes Mal unter Beweis und liess David Da Costa aus rund 17 Metern keine Chance.

Auch die beiden Tessiner Tore fielen nach Standards. Beide gingen auf das Konto von Carlinhos (22./81.), der zuerst nach einem Freistoss, dann nach einem Eckball per Kopf erfolgreich war.

Xamax bleibt im Keller

Wirklich weiter hilft das Unentschieden beiden Mannschaften nicht. Die Neuenburger haben von den letzten 8 Partien zwar nur zwei verloren, aber auch keine gewinnen können und bleiben weiter auf dem letzten Platz sitzen. Lugano zog dank dem Punktgewinn immerhin an den Grasshoppers vorbei und belegen punktgleich mit den Zürchern Platz 8.

