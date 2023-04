Sion und Servette teilen sich nach einem 2:2 im Tourbillon in der 27. Runde der Super League die Punkte.

Die Gastgeber drehen zuerst einen 0:1-Rückstand in ein 2:1, kassieren in der 69. Minute aber noch den Ausgleich.

Im frühen Samstagsspiel trennten sich der FC Zürich und der FC Basel 1:1.

Es war eine strittige Szene, die Servette im Tourbillon noch einen Punkt einbrachte: Enzo Crivelli verlängerte eine Flanke von Gaël Clichy per Kopf auf Miroslav Stevanovic, der auf der rechten Strafraumseite vergessen ging. Trocken versenkte der Bosnier den Ball zum 2:2 im weiten Eck.

Nur: Bei Crivellis Kopfballverlängerung stand Stevanovic weit vorne, die Wiederholungen lassen eine mögliche Abseitsposition erahnen. Eindeutig ersichtlich ist es jedoch nicht. Für Schiedsrichter Sven Wolfensberger gab es nicht genügend Evidenz, um das Tor zu annullieren.

Strittige Szene: Stevanovic gleicht nach Kopfball-Vorlage wieder aus

Heisse Szene im Sittener Strafraum

Durch den Ausgleich fassten die Genfer neuen Mut. Der eingewechselte Stürmer Chris Bedia zog in der 77. Minute über die rechte Seite in den gegnerischen Strafraum und setzte dort zum Schuss an. Der Ball zischte jedoch knapp am linken Pfosten vorbei.

In der Folge tauchte Servette nicht mehr zwingend im Sion-Strafraum auf. Kurz vor Schluss hätten die «Grenat» dann aber fast doch noch einen Chance auf den Sieg erhalten. Bedia ging nach einem Zweikampf mit Denis-Will Poha im Sittener Strafraum zu Boden. Wolfensberger liess weiterlaufen, der VAR schaltete sich in der Folge auch nicht ein. So blieb es beim leistungsgerechten 2:2 im Wallis.

Sion-Wende durch 2 Standards

Zuvor hatte Sion einen 0:1-Rückstand in ein 2:1 gedreht. Ein Foul von Nicolas Vouilloz im eigenen Strafraum nahm den in Führung liegenden Genfern in der 1. Halbzeit den Wind aus den Segeln. Nach einem seltenen Sittener Konter kam er mit einem Tackling gegen Abdel Zagré zu spät und verschuldete damit einen Penalty. Anto Grgic verlud Servette-Goalie Jérémy Frick souverän und glich zum 1:1 aus – im 25. Spiel gelang Grgic damit endlich sein erster Saison-Treffer.

In der 56. Minute machte Itaitinga mit einem wuchtigen Kopfball die Wende perfekt. Der Brasilianer stieg nach einer Freistoss-Hereingabe Reto Zieglers im Strafraum am höchsten und liess Frick keine Chance.

Grgic gleicht vom Punkt aus

Wieder nach Standard: Itaitinga köpfelt Sion in Führung

Crivelli mit Führungstor

Bis zum Sittener Ausgleich hatten die Servettiens das Geschehen mehrheitlich unter Kontrolle gehabt. Patrick Pflücke fand in der 23. Minute Mitspieler Miroslav Stevanovic, der sowohl mit seinem Direktschuss als auch mit dem anschliessenden Kopfball nur die Latte traf. Den neuerlichen Abpraller wusste Enzo Crivelli dann zur verdienten Genfer Führung zu verwerten.

Stevanovic trifft zweimal die Latte, Crivelli schiebt ein

So geht es weiter

Am kommenden Samstag kommt es in Genf zur Reprise des Cup-Halbfinals: Servette empfängt zum Auftakt der 28. Super-League-Runde den FC Lugano. Sion gastiert am Sonntag bei GC.