Der FC Zürich und der FC Basel teilen sich in der 27. Super-League-Runde die Punkte (1:1).

Der FCB hat zwar öfter den Ball, der FCZ zuhause aber die besseren Chancen.

Geburtstagskind Lopez bringt Basel in Führung (19.), Condé gleicht 7 Minuten später per Traumtor aus.

In der 80. Minute wäre beim Stand von 1:1 beinahe der Lucky Punch für Zürich gefallen. Jonathan Okita hämmerte aus der Distanz drauf – Marwin Hitz im Basler Tor wäre geschlagen gewesen. Wäre, da der Ball doch nur an der Latte landete.

00:31 Video Kein Tor: Okita trifft nur die Latte Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

So konnte aber auch Basel noch hoffen. Und tatsächlich, nur kurze Zeit später kamen auch die Gäste noch zu 2 Chancen. Zuerst scheiterte Andy Diouf an FCZ-Goalie Yannick Brecher aus spitzem Winkel (88.), 2 Minuten später brachte Dan Ndoye trotz viel Zeit den Ball aus 15 Metern nicht aufs Tor. Es blieb beim 1:1 – ein Remis, über welches sich die Zürcher ein bisschen mehr ärgern werden.

00:30 Video Die Stimmen bei Zürich - Basel Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Zürichs Chancen ...

Denn diese hatten von Beginn weg die besseren Chancen gehabt. Jonathan Okita war ein steter Unruheherd, blieb aber glücklos im Abschluss. Das Mittelfeld mit Blerim Dzemaili und Cheick Condé bildete das Herzstück einer organisierten FCZ-Elf. Letzterer zeichnete für das 1:1 verantwortlich: Ein sehenswerter Abschluss Condés aus der Distanz überwand Hitz via Lattenunterkante (26.)

... und Basels Ballbesitz

Nur 7 Minuten zuvor hatte der FCB Hoffnung geschöpft. Sergio Lopez lief plötzlich von Jean-Kévin Augustin lanciert alleine aufs Zürcher Tor. Im Stile eines Flügelstürmers schlenzte der an diesem Tag 24 Jahre alt gewordene Aussenverteidiger an Brecher vorbei zur Führung. Fehlende Kreativität und Durchschlagskraft im Angriff waren die Gründe, dass Basel die 65 Prozent Ballbesitz nicht in Zählbares ummünzen konnte. 4 Abschlüsse (2 aufs Tor) bedeuten Saison-Negativ-Rekord.

01:04 Video Die Tore bei Zürich - Basel Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

So geht es weiter

Der FC Basel spielt am Donnerstag international, Nizza ist für den Conference-League-Viertelfinal zu Gast. Danach empfangen die «Bebbi» am Sonntag YB. Der FC Zürich tritt am Samstag bei Luzern an (auf SRF zwei ab 20:10 Uhr).