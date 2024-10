Per E-Mail teilen

Der FC St. Gallen und Winterthur trennen sich in der 12. Runde der Super League 2:2.

Bei dichtem Nebel in der Ostschweiz treffen beide Teams je einmal vor und nach der Pause.

In den anderen Spielen am Mittwochabend gewinnt der FC Zürich beim FC Sion, YB schlägt den FC Basel mit 3:2.

Viel zu sehen gab es im St. Galler Kybunpark nicht. Das lag aber nicht an den beiden Teams, sondern am tiefhängenden Nebel im Stadion. Erst gegen Ende der Partie wurde die Sicht besser – bis dahin hatten die Mannschaften aber bereits eine sehr attraktive Partie abgeliefert.

Für das erste Highlight hatte Lawrence Ati Zigi gesorgt. Der St. Galler Goalie parierte nach 7 Minuten gegen den heranstürmenden Antoine Baroan. Eine knappe Viertelstunde später war Zigi dann aber chancenlos: Baroan legte schön auf für Matteo di Giusto, der mit seinem vierten Saisontor zum 1:0 für Winterthur traf.

Toma vom Strafraumrand

Die Reaktion des Heimteams liess etwas auf sich warten. Sie kam aber noch, direkt vor der Pause. Die St. Galler nutzten die einminütige Nachspielzeit aus und kombinierten sich nach vorne. Mit einem satten Abschluss aus 16 Metern war es Bastien Toma, der den Ausgleich erzielte.

Nach dem Seitenwechsel war St. Gallen dann gewillt, die Partie komplett zu drehen. Chadrac Akolo verpasste in der 49. Minute das 2:1 aus aussichtsreicher Position. Später machte er es besser: Nach einem weiten Einwurf reagierte der Stürmer am schnellsten und schob zur Führung ein (65.).

Gäste geweckt

Dieses Tor schien die Gäste aus Winterthur wieder zu wecken. Die Eulachstädter wurden aktiver und reagierten nur 5 Minuten nach dem Gegentor mit dem Ausgleich. Der eingewechselte Labinot Bajrami vollendete eine Flanke gekonnt.

Mit dem Tor lichtete sich auch der Nebel in St. Gallen. In der Schlussphase war Winterthur gewillt, der Partie eine weitere Wende hinzuzufügen. Doch Zigi hatte etwas dagegen und hielt mit starken Paraden das Remis fest. So blieb es beim letztlich gerechten 2:2.

St. Gallen steht damit inklusive Conference League bei nun 7 Partien ohne Sieg. Winterthur holt nach zuletzt 2 Niederlagen immerhin wieder einen Punkt – bleibt aber am Tabellenende kleben.

So geht's weiter

Für den FC Winterthur steht ein weiteres Auswärtsspiel an. Das Tabellenschlusslicht muss am Samstagabend beim FC Basel antraben. Auch St. Gallen muss bereits am Samstag wieder ran. Die Espen empfangen den FC Sion ab 20:30 Uhr zum SRF-Livespiel.