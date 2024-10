Die Young Boys gewinnen das Schlagerspiel der Super League zu Hause gegen Basel nach heisser Schlussphase mit 3:2.

Die Berner liegen 0:1 zurück und gehen dank einem FCB-Eigentor 2:1 in Führung.

In den anderen Mittwochsspielen gewinnt der FCZ bei Sion 2:0, St. Gallen und Winterthur trennen sich 2:2.

Basel kann in Bern nicht gewinnen. Diese Tatsache hat auch nach dem Mittwochabend Bestand. Dabei trugen die Gäste vom Rheinknie auch ihren Teil zum verpassten Punktgewinn bei.

Allen voran Mohamed Dräger. Als der FCB nach 80 Minuten drauf und dran war, beim Stand von 1:1 einen Punkt aus dem Wankdorf zu entführen, unterlief dem Tunesier ein Totalaussetzer: Unbedrängt bugsierte er den Ball ins eigene Tor zur erstmaligen YB-Führung in dieser Partie. Verteidiger Dräger war erst 5 Minuten zuvor eingewechselt worden.

In der 87. Minute legten die Basler noch ein Geschenk nach, diesmal aber äusserst unglücklich: Der eingewechselte YB-Flügel Alan Virginius übersprintete fast den gesamten aufgerückten FCB und brachte den Ball aufs Tor. Dort stolperte Basels Adrian Barisic diesen ebenfalls ins falsche Gehäuse – 3:1 für YB.

Nach einer Flanke des bemühten Xherdan Shaqiris, der zu seinem 100. Einsatz in der Super League kam, konnte Captain Dominik Schmid die «Bebbi» per Kopf zwar noch einmal heranbringen (89.). Doch mehr als der Anschlusstreffer sollte Basel nicht mehr gelingen. Damit verloren die Gäste in Bern zum 6. Mal in Folge und blieben im 17. (!) Spiel im Wankdorf in Serie ohne Sieg.

Lakomy scheitert dreifach

Die Berner pressten, powerten und pushten, doch die Basler führten: So hatte man die Partie nach 45 Minuten resümieren können. Ziemlich entgegen dem Spielverlauf hatte Anton Kade die Gäste nach 20 Minuten nämlich in Führung gebracht.

Die formstarke Basler Sturmspitze Kevin Carlos wurde (etwas ungewollt) frei in die Tiefe geschickt, YB-Goalie David von Ballmoos konnte Carlos' Abschluss nur zur Mitte abwehren. Kade reagierte schneller als der etwas verwirrt agierende Jaouen Hadjam und spitzelte den Ball über die Linie. Von Ballmoos wurde dabei schmerzhaft getroffen, konnte aber weiterspielen.

Den Berner Chancenwucher personifizierte Mittelfeldmotor Lukasz Lakomy:

14. Minute : Aus der 2. Reihe kommt Lakomy zur Schlenzer-Gelegenheit und setzt diesen knapp an die Latte.

: Aus der 2. Reihe kommt Lakomy zur Schlenzer-Gelegenheit und setzt diesen knapp an die Latte. 32. Minute : Ein gefährlicher Freistoss des Polen wird zum Kullerball und von der Basler Defensive beinahe ins eigene Tor bugsiert.

: Ein gefährlicher Freistoss des Polen wird zum Kullerball und von der Basler Defensive beinahe ins eigene Tor bugsiert. 43. Minute: Lakomy wird am Strafraumrand von Kastriot Imeri perfekt freigespielt, sein Knaller kann von Marwin Hitz im FCB-Kasten mit den Fäusten entschärft werden.

Nach der Pause, als Basel plötzlich besser aufkam, schlugen die Berner dann doch zu: Nach einer sehenswerten Passstafette schob Filip Ugrinic den Ball zum 1:1 ein.

So geht es weiter

Beide Teams stehen bereits am Samstag für die 13. Runde wieder im Einsatz. Basel empfängt um 18:00 Uhr den FC Winterthur, die Young Boys gastieren zeitgleich beim FCZ.