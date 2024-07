Sion gewinnt im Rahmen der 2. Super-League-Runde das erste Romand-Derby der Saison gegen Lausanne-Sport 4:0.

Die Walliser führen bereits nach 10 Minuten 2:0 und kommen in der 2. Halbzeit dank schneller Konter zum klaren Erfolg.

GC und Luzern trennen sich 2:2, Basel unterliegt auch Lugano.

Sion ist definitiv in der Super League angekommen. Dem Überraschungserfolg über Meister YB liess der Walliser Aufsteiger einen 4:0-Sieg im Derby über Lausanne-Sport folgen. Im Tourbillon sahen über 10'000 Fans, wie die Sittener dank blitzschneller Angriffe Lausanne Mal um Mal vor unlösbare Probleme stellten und hochverdient den nächsten Dreier einfuhren.

Spätestens, als Cristian Souza einen zu kurzen Kopfball von Raoul Giger erlief und Lausanne-Goalie Karlo Letica zum 3:0 überlupfte (83.), war die Messe gelesen. Schon zuvor hatte Sion einige Konterchancen zur Vorentscheidung vorgefunden. Von Lausanne, das aus dem Plus an Ballbesitz nicht viel Konstruktives zu kreieren wusste, kam schlicht zu wenig. Auf der anderen Seite durfte dann auch noch der auffällige Numa Lavanchy jubeln (90.).

Sion mit Traumstart

Sion war ideal in die Partie gestartet. Schon in der 7. Minute führte ein schöner Angriff – begünstigt von viel Lausanner Passivität – zum Ziel. Dejan Sorgic schickte Théo Berdayes in die Tiefe, dieser überlobte Letica zum 1:0. Nur 3 Minuten später lag der Ball zum 2. Mal im Kasten der Waadtländer. Théo Bouchlarhem war im Strafraum von Alvyn Sanches am Fuss getroffen worden. Ali Kabacalman verwandelte den fälligen Penalty souverän.

01:34 Video Doppelschlag: Sion legt früh vor Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Auch in der Folge agierte Lausanne in der Defensive desorientiert. Letica musste gegen Bouchlarhem und Berdayes (18.) zweimal abwehren. Nach dem Seitenwechsel setzte Sion auf Konter, blieb aber gefährlicher als die Gäste. Mit verheerendem Ausgang für die Lausanner.

Schliessen 01:39 Video Custodio: «Wir müssen uns mit uns selbst befassen» (frz.) Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:36 Video Sorgic: «Die frühe Führung hat es leichter gemacht» Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

So geht's weiter

Sion gastiert am 3. Spieltag im Rahmen des Livespiels am Samstagabend in Luzern (ab 20:30 Uhr auf SRF info). Lausanne-Sport empfängt tags darauf den FC St. Gallen.