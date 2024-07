Basel zieht zuhause gegen Lugano in der 2. Super-League-Runde mit 1:2 den Kürzeren und verliert damit auch das zweite Spiel der neuen Saison.

Damit stellt der FCB in seiner Super-League-Geschichte eine historische Negativ-Marke auf.

In den anderen Spielen vom Samstag jubelt Sion gegen Lausanne, während sich GC und Luzern die Punkte teilen.

Schon eine Stunde vor Anpfiff herrschte im St. Jakob-Park Aufregung: Thierno Barry und Benjamin Kololli wurden als «disziplinarische Massnahmen» aus dem Kader gestrichen, wie Trainer Fabio Celestini erklärte.

Ausgerechnet Barry, der vor fünf Monaten im Cup-Viertelfinal ebenfalls gegen Lugano aus demselben Grund auf die Ersatzbank verbannt worden war und zum Saisonauftakt in Lausanne (2:3) eine Doublette erzielt hatte.

Nun, ohne den 21-jährigen Stürmer verlor der FCB auch sein zweites Meisterschaftsspiel – das gab's seit dem Bestehen der Super League (21 Jahre) noch nie.

Przybylko ansatzlos zum Siegtreffer

Lugano besann sich beim Auswärtssieg auf eine Tugend, die einen Knipser à la Barry auszeichnet: Tore aus dem Nichts zu schiessen. So geschehen in der 69. Minute, als Kacper Przybylko einnetzte, und dies in einer Phase, in der die Equipe von Mattia Croci-Torti kaum einen Fuss vor den anderen brachte.

01:06 Video Przybylko trifft aus dem Nichts zum 2:1 für Lugano Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Nach dem neuerlichen Rückstand war die Luft bei den Baslern draussen. Auf das 0:1 hatten sie noch die passende Antwort gefunden – kurz nach dem Seitenwechsel fiel der verdiente Ausgleich: Albian Ajeti liess eine Flanke Anton Kades mit der Brust auf Léo Leroy abklatschen, der die Kugel clever mit dem Kopf mitnahm und dann zum 1:1 einnickte.

01:17 Video Neuzugang Leroy gleicht für den FCB sehenswert aus Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Basel kalt geduscht

Die Partie hatte für das Team von Coach Celestini schon schlecht begonnen. Nach acht Minuten zappelte der Ball im Basler Netz: Ignacio Aliseda verwertete eine Flanke von Zachary Brault-Guillard im Fünfmeterraum per Kopf zum 1:0 für die Tessiner.

00:53 Video Aliseda nickt den FC Lugano in Führung Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Die Gastgeber wehrten sich: Immer wieder tauchten sie gefährlich vor Lugano-Keeper Amir Saipi auf. Anton Kade (17./27.), Ajeti (27.) und Leroy (44.) kamen zu vielversprechenden Ausgleichsmöglichkeiten. Sie scheiterten aber entweder an sich selbst oder am hellwachen Tessiner Goalie.

Schliessen 03:38 Video Celestini: «Lugano war die effizientere Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 38 Sekunden. 02:38 Video Croci-Torti: «Früher hatten wir in Basel immer Angst» Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 38 Sekunden. 01:20 Video Schmid: «Wir hatten unheimlich viel klare Chancen» Aus Sport-Clip vom 27.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 20 Sekunden.

So geht es weiter

Der FCB misst sich in einer Woche mit den Grasshoppers. Die Partie steigt ab 18:00 Uhr; im SRF-Liveticker bleiben Sie auf dem Laufenden. Gleichzeitig steht Lugano zuhause gegen Servette im Einsatz. Zuvor, am Dienstag um 19:00 Uhr, sind die Luganesi in der 2. Runde der Champions-League-Qualifikation gefordert. Das Spiel gibt's live auf SRF info.