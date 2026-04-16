Legende: Sein Engagement in Lausanne endet vorzeitig Peter Zeidler. Keystone/Jean-Christophe Bott

Peter Zeidler ist ab sofort nicht mehr Trainer von Lausanne-Sport.

Die mageren Resultate der letzten Wochen werden dem Deutschen zum Verhängnis – zuletzt verlor man 0:3 in Sion.

Bis zum Saisonende wird das Team vom Duo Markus Neumayr/Migjen Basha trainiert.

Peter Zeidler ist nicht mehr länger Trainer von Lausanne-Sport. Der Klub aus dem Waadtland gab am Donnerstag die sofortige Trennung bekannt. Man habe beschlossen, «die Zusammenarbeit zu beenden, da die Ergebnisse in der 2. Saisonhälfte als unzureichend bewertet wurden», begründet der Klub den Entscheid.

Zeidler war erst seit Juni 2025 im Amt

Lausanne hatte die Top 6 in der Super League klar verpasst und steht nach 33 Runden auf dem enttäuschenden 9. Platz. Zuletzt setzte es am Sonntag ein 0:3 in Sion ab. Es sollte das letzte Spiel für Zeidler gewesen sein. Der 63-jährige Deutsche hatte Lausanne vor knapp einem Jahr als Nachfolger von Ludovic Magnin übernommen.

Bis zum Saisonende übernehmen Markus Neumayr und Migjen Basha, die schon dem Trainerstab angehörten, die Leitung des Fanionteams. Die Trainersuche habe bereits begonnen, schreiben die Lausanner. Man werde sich die nötige Zeit nehmen. Ziel sei es, sich künftig «dauerhaft in den Top 6 zu etablieren».

Schon die 8. Trainer-Entlassung in der Super League

Zeidler ist bereits der 8. Trainer in der Super League, der in der Saison 2025/26 vorzeitig entlassen wurde. Zwei Tage zuvor hatte sich der FC Zürich von Dennis Hediger, welcher erst im Oktober Mitchell van der Gaag beerbt hatte, getrennt. Vorher hatten schon Servette, Winterthur, YB, Basel und GC ihren Coach vor die Tür gestellt.

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