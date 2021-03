Lugano schlägt Basel zuhause in der 26. Runde der Super League mit 2:1.

Nachdem Basel die 1. Halbzeit gehört, spielt Lugano im 2. Durchgang besser.

Es ist der erste Lugano-Heimsieg seit dem 29. November. Bereits damals war der FCB zu Gast.

Lausanne schlägt St. Gallen im vorher stattfindenden Spiel 4:3.

Beinahe hätte diese Partie nochmals eine spektakuläre Wende genommen. Beim Stand von 2:1 für Lugano brachte Edon Zhegrova wenige Sekunden vor Ablauf der Nachspielzeit eine letzte Flanke in den Strafraum. Arthur Cabral setzte mit dem Rücken zum Tor zum Fallrückzieher an, traf den Ball perfekt, doch Lugano-Torhüter Noam Baumann hechtete in die rechte hohe Ecke und parierte.

Der erste Lugano-Heimsieg seit dem 29. November war damit perfekt. Damals zu Gast im Cornaredo: ausgerechnet der FC Basel. 8 sieglose Heimspiele bestritten die Tessiner seither.

Halbzeit 1 an Basel

Dabei hatte die Partie ganz anders begonnen. Kämpferisch und von den Spielanteilen her ausgeglichen gestaltete sich die erste Hälfte. Chancen hatte eigentlich nur der FCB, von welchen er diejenige in der 22. Minute zur Führung nutzte. Cabral setzte sich im Luftduell nach einer Ecke durch, Baumann sah nicht gut aus.

Lugano reagierte 6 Minuten später mit dem vermeintlichen Ausgleich durch Joaquin Ardaiz, der jedoch nicht zählte, weil in der Entstehung eine Offside-Position vorlag.

Halbzeit 2 an Lugano

Nach dem Pausentee ein komplett anderes Bild: Plötzlich hatte Lugano die Chancen und Basel zitterte. Die Luganesi stellten ihr System um, agierten fortan mit 2 Stürmern. Asumah Abubakar und Numa Lavanchy scheiterten zunächst. Der slowenisch-österreichische Doppelbürger Sandi Lovric erzielte in der 60. Minute das überfällige 1:1.

Nun hatte Lugano Lunte gerochen und wurde noch stärker. In der 76. Minute ging schliesslich Mattia Bottani im Strafraum vergessen: Nach einem Pass in den Rücken der Abwehr netzte der Lugano-Zehner zum 2:1-Siegtreffer ein. In der Torschuss-Statistik der 2. Hälfte stand es zum Schluss 5:1 für Lugano.

So geht es weiter

Lugano überholt damit in der Tabelle den FC Basel und steht neu auf Rang 3. Basels nächstes Spiel findet nach der Nati-Pause am 5. April zuhause gegen Vaduz statt. Lugano gastiert einen Tag zuvor bei Servette.