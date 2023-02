Lugano und Luzern spielen im Tessin in der 20. Runde der Super League 1:1.

Asumah Abubakar (16.) und Zan Celar (38., Penalty) erzielten die Treffer nach ruhenden Bällen.

Zum Schluss drückten beide Teams nochmals auf den Siegtreffer. Lugano, das sich in dieser Phase auf die Defensivarbeit fokussierte, verzeichnete noch 2 gefährliche Eckbälle (85.). Luzern hatte durch Mamady Diambou (87.) und Benjamin Kimpioka (88.) noch Chancen auf den Lucky Punch.

Doch im Netz landete keiner der Versuche. So blieb es bei einem unterhaltsamen, chancenreichen 1:1, das auch durch 7 gelbe Karten (4 für Luzern, 3 für Lugano) auffiel. Auf sich aufmerksam machen konnte auch Pascal Loretz.

Luzerns 3. Goalie im Fokus

Der nominell 3. Torhüter des FC Luzern stand nach dem 1:1 gegen YB in Lugano zum 2. Mal zwischen den Luzerner Pfosten. 6 Paraden standen in seiner Statistik. Wie bereits gegen die Berner musste er nur nach einem Elfmeter hinter sich greifen.

Zan Celar, Luganos Topskorer, verwertete diesen in der 38. Minute. Zuvor hatte bei einem Eckball Luzerns Pius Dorn seinen Gegenspieler am Trikot gezupft. Das 1:0 von Luzern fiel durch Asumah Abubakar in der 16. Minute, nachdem die Luganesi den Ball nach einem Eckball nicht aus der Gefahrenzone hatten herausbefördern können.

01:22 Video Die Tore bei Lugano - Luzern Aus Sport-Clip vom 12.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.

Es fielen zwar nur diese beiden Tore, es hätten aber ohne weiteres noch mehr sein können. Max Meyer jubelte in der 42. Minute bereits, doch sein Tor wurde wegen eines vorangegangenen Fouls von Pascal Schürpf aberkannt. Meyer und Abubakar auf der Luzerner Seite, Celar, Albian Hajdari, Ousmane Doumbia und Ignacio Aliseda hatten weitere gute Tormöglichkeiten.

So geht's weiter

Es blieb aber beim Unentschieden. Lugano liegt damit auf Rang 4 der Super-League-Tabelle, gleich einen Platz vor Luzern. Am Samstag gastiert Lugano in der 21. Runde bei YB, Luzern tritt am Sonntag in St. Gallen an.