YB schlägt St. Gallen in der 20. Runde der Super League mit 5:1 und baut seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 16 Punkte aus.

Der FCSG war mit dem 1:2-Pausenrückstand sehr schlecht bedient.

In den anderen Sonntagspielen trennten sich Lugano und Luzern sowie der FCZ und Winterthur jeweils mit 1:1.

Mitte der 2. Halbzeit wurde es eine richtige Klatsche für St. Gallen, und es schien, als wäre die YB-Viertelstunde für einmal 20 Minuten früher eingeläutet worden. Denn zwischen der 54. und 66. Minute machten die Berner aus einem 2:1 ein 5:1.

Zuerst verwandelte Cedric Itten einen von Lukas Görtler verschuldeten Handelfmeter zum 3:1. Acht Minuten später verwertete Christian Fassnacht eine Hereingabe von Loris Benito zum 4:1. Und schliesslich durfte sich auch Fabian Rieder vom Punkt versuchen. Der Youngster tat dies im Stile eines Routiniers und schoss den Ball humorlos ins Lattenkreuz.

Damit war die Partie freilich gelaufen und die Young Boys steuerten vor gut 27'000 Zuschauern im Wankdorf einem ungefährdeten Erfolg entgegen. YB, das in der Liga am 4. September zum einzigen Mal verloren hatte (1:2 gegen den FCSG), baute dank dem 13. Sieg im 20. Spiel sein Polster auf das zweitplatzierte Servette auf neu 16 Punkte aus. Die Ostschweizer sind einen Punkt hinter den Genfern Dritter.

St. Gallen vor der Pause besser

In der eigentlichen YB-Viertelstunde (ab der 75. Minute) vergaben die Berner einen noch höheren Sieg mehrfach und teils fahrlässig. Es wäre aber zu viel des Guten gewesen. Denn so klar das Schlussresultat auch ausfiel, die Partie hätte einen ganz anderen Verlauf nehmen können.

Nach einer spektakulären 1. Halbzeit, in der die beiden Teams auf total 22 Abschlussversuche kamen, war der FCSG mit dem 1:2-Rückstand nämlich schlecht bedient gewesen. Die Gäste hatten bereits in der 2. Minute die erste Grosschance verzeichnet und waren in der 3. Minute durch Görtler in Führung gegangen. Fünf Zeigerumdrehungen später scheiterte Matej Maglica mit seinem Kopfball an der Querlatte. Das gleiche Schicksal ereilte Albert Vallci in der 42. Minute. Daneben vergab St. Gallen weitere Möglichkeiten.

Weit effizienter präsentierten sich die Young Boys. In der 12. Minute traf Itten mit einem platzierten Linksschuss zum 1:1. Fünf Minuten später stellte Kastriot Imeri nach einer feinen Fassnacht-Flanke volley auf 2:1.

So geht es weiter

In der 21. Runde dürfen sowohl YB als auch St. Gallen zu Hause antreten. Am Samstag (18.02.) empfängt YB im Wankdorf den FC Lugano. Am Sonntag ist Luzern in der Ostschweiz zu Gast.

YB holt Goalie Keller aus Wil Box aufklappen Box zuklappen YB muss noch für längere Zeit auf Stammkeeper David von Ballmoos verzichten. Der 28-Jährige kämpft seit Anfang November mit Knieproblemen, die weitere Behandlungen erfordern und unter Umständen sogar eine Operation. Um den längerfristigen Ausfall zu kompensieren, haben die Berner den Schweizer U21-Nationalgoalie Marvin Keller vom FC Wil verpflichtet. YBs Goalie Nummer 1 in Abwesenheit Von Ballmoos' ist Anthony Racioppi.