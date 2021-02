20. Runde in der Super League

Der FC St. Gallen verpasst den Sprung auf den 3. Tabellenrang.

Das Team von Coach Peter Zeidler holt in Sion aber immerhin einen Punkt (1:1).

Während Sion-Captain Grgic seinen Elfmeter verwandelt, scheitert FCSG-Captain Quintilla vom Punkt.

Im zweiten Spiel des Abends gewinnt Lausanne das Derby gegen Servette 3:1.

Nach dem Cup-Out gegen Aarau stand der FC Sion in der Bringschuld. Das Team von Coach Fabio Grosso wählte deshalb sogleich den Vorwärtsgang. Weil ein Schuss von Captain Anto Grgic den ausgefahrenen Arm von FCSG-Verteidiger Musah Nuhu traf, gab es schon in der 3. Minute Penalty. Grgic markierte sein 8. Saisontor. Der 24-Jährige hatte bereits 3 Tore beim 3:2-Sieg gegen St. Gallen an gleicher Stätte vor 10 Tagen erzielt.

Grgic trifft vom Punkt – Quintilla verschiesst

Auch St. Gallens Spielführer Jordi Quintilla bot sich nach einer Viertelstunde die Chance vom Punkt. Sion-Verteidiger Ruiz war im eigenen Strafraum zu ungestüm zu Werke gegangen. Doch der Spanier scheiterte mit seinem kläglichen Versuch an Sion-Keeper Fayulu. Die ersten 6 Elfmeter in der Super League hatte Quintilla noch verwandelt, nun den zweiten in Folge vergeben.

Effizienter zeigte sich U21-Nationalstürmer Jérémy Guillemenot nach der Pause, der seinen 3. Treffer in den letzten 3 Spielen erzielte. Mit einem wuchtigen Schuss liess er Fayulu keine Chance.

Hoarau verpasst erstes Liga-Tor knapp

Die beiden Teams schenkten sich im Tourbillon nichts. Die Statistiker zählten 44 Fouls – so viele wie noch nie in dieser Saison. Mit dieser Zahl ist viel über dieses Spiel erzählt, das zwar intensiv, aber qualitativ nicht gerade hochstehend war. Das Remis geht allerdings in Ordnung. Denn beide Teams hatten ihre Chancen.

Beide Trainer versuchten es mit frischen Stürmern. Ein Kopfball des eingewechselten Guillaume Hoarau (67.) segelte knapp am Tor vorbei. Und beinahe hätte Gaëtan Karlen in der 93. Minute mit einem Versuch aus der eigenen Platzhälfte FCSG-Goalie Zigi überlistet. Der Ghanaer fing den Ball aber gerade noch ab.

Legende: Intensive Partie Sions Ndoye im Zweikampf mit FCSG-Torschütze Guillemenot. Keystone

So geht es weiter

Sion gastiert am Sonntag, 21. Februar, beim FCZ. St. Gallen empfängt am Mittwoch den FC Luzern.