Die Young Boys und der FC Lugano trennen sich in der 21. Runde der Super League 1:1 unentschieden.

Milton Valenzuela für die Tessiner und Jean-Pierre Nsame für die Berner erzielen die Tore.

Im anderen Spiel vom Samstag spielen Winterthur und Sion ebenfalls 1:1.

Am Schluss mussten die Young Boys mit dem einen Punkt gegen Lugano zufrieden sein. In der 95. Minute hatte Boris Babic nämlich die grosse Chance, die Partie für die Gäste zu entscheiden. YB-Keeper Anthony Racioppi parierte aber herausragend. Diese Chance war der Schlusspunkt einer turbulenten Schlussphase. In der 87. Minute war Racioppi gegen Hicham Mahou und Mohammed Amoura zur Stelle. Wenig später zeigte auf der Gegenseite Amir Saipi im Lugano-Tor gegen Jean-Pierre Nsame seine Klasse.

00:34 Video Racioppi und Saipi glänzen in turbulenter Schlussphase Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

YB mit schwacher erster Halbzeit

So blieb es beim letztlich gerechten 1:1 und die beeindruckende Heimserie der Young Boys hat damit weiter Bestand. Die letzte Liga-Niederlage im eigenen Stadion resultiert vom 19. März 2022. Die letzten beiden Heimspiele gegen St. Gallen und Winterthur hatte YB jeweils gar mit 5:1 gewonnen. Gegen Lugano war von der Heimstärke der Berner zunächst aber wenig zu spüren.

Die Tessiner waren lange das bessere Team, die Young Boys ihrerseits taten sich gegen stets aufsässige Luganesi schwer und hatten ihre einzige aussichtsreiche Aktion in der ersten Halbzeit in der 26. Minute. Nach wunderbarer Vorlage von Lewin Blum stand Nsame bei seinem erfolgreichen Abschluss aber im Abseits.

Nsames Antwort auf Valenzuelas kuriosen Treffer

Lugano belohnte sich dann in der 38. Minute für den engagierten Auftritt. Jonathan Sabbatini lancierte Renato Steffen auf der rechten Seite perfekt. Dieser flankte zur Mitte, wo Milton Valenzuela frei stehend zum Abschluss kam. Der Verteidiger traf den Ball allerdings nicht richtig, trotzdem fand dieser den Weg zum 1:0 für die Gäste ins Tor.

01:01 Video Valenzuela trifft den Ball nicht richtig, darf aber trotzdem jubeln Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

In der Pause schien Trainer Raphael Wicky dann die richtigen Worte gefunden zu haben. Gleich mit dem ersten Angriff kamen die Gastgeber zum Ausgleich, Liga-Topskorer Nsame war per Kopf erfolgreich. YB trat auch in der Folge deutlich zielstrebiger auf, setzte den Gegner immer wieder unter Druck. Gegen die gutstehende Lugano-Defensive blieben gefährliche Aktionen aber weiterhin Mangelware. Erst in der Schlussphase nahm das Spiel noch einmal richtig Fahrt auf, noch einmal reüssieren konnte aber weder YB noch Lugano.

00:57 Video Nsame gleicht für YB per Kopf aus Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

So geht's weiter

Die Young Boys, die zumindest vorübergehend einen Vorsprung von 14 Punkten an der Tabellenspitze aufweisen, sind am kommenden Samstag in der 22. Runde zu Gast beim FC Zürich im Letzigrund. Lugano, dank dem Punkt nun auf Rang 3, empfängt tags darauf um 16:30 Uhr den FC Basel.