Der FC Winterthur kommt zuhause gegen Sion in der 21. Super-League-Runde nicht über ein 1:1 hinaus.

Die Winterthurer sind besonders in Hälfte 2 spielerisch Überlegen und liegen in Führung – das Remis wird ihnen besonders schmerzen.

Samir Ramizi trifft per Penalty zur Führung für den FCW (16.), Giovanni Sio gleicht spät aus (85.).

Im zweiten Spiel der Super League am Samstag empfängt YB Lugano. Die Partie sehen Sie live auf SRF zwei und hier.

Wer diese Spiele nicht gewinnt, wird es wohl schwer haben im Abstiegskampf. Schlusslicht Winterthur war drauf und dran, im Kellerduell mit dem achtplatzierten Sion einen wichtigen «Dreier» einzufahren. Die Elf von Bruno Berner führte 1:0, drückte auf das zweite Tor und hatte defensiv scheinbar alles im Griff. Scheinbar, weil der Sittener Nadelstich eben doch noch folgte.

Schliessen 01:10 Video Di Giusto: «So etwas darf uns nicht passieren» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden. 01:39 Video Celestini: «Wir sind für 3 Punkte hierhergekommen» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:43 Video Berner: «Hatten den Match im Griff» Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Ballet tanzt die Gegner aus – nur bei Cavaré gibt's ein Cabaret

Man muss sich folgende Zahlen vor Augen führen: Winterthurs Samuel Ballet verzeichnete mit 10 erfolgreichen Dribblings fast gleich viele, wie alle anderen Spieler beider Teams zusammen (11). Doch ausgerechnet das entscheidende verlor er. Nach einem Ballgewinn wollte er den Konter einleiten, blieb aber an Dimitri Cavaré hängen. Dieser flankte und fand Giovanni Sio, der per Volley zum 1:1 einnetzte.

In der ersten, ausgeglichenen Halbzeit hatte Winterthur durch einen Elfmeter vorgelegt. Sions Innenverteidiger Joël Schmied hatte den Ball im Strafraum mit der Hand gespielt. Samir Ramizi, der Roman Buess als Penaltyschütze (er sass nur auf der Bank) vertrat, schoss von sich aus gesehen links, Torhüter Heinz Lindner segelte nach rechts.

Schliessen 00:48 Video Sio rettet Sion in der Schlussphase einen Punkt Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden. 01:11 Video Schmied mit dem Hands – Ramizi verwertet sicher Aus Sport-Clip vom 18.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 11 Sekunden.

Sion-Trainer Fabio Celestini reagierte auf den Rückstand und die fehlende Dominanz seiner Elf mit einem Doppelwechsel bereits vor der Pause. Dieser schien allerdings vorerst nichts zu bringen, drückten die Winterthurer doch nach dem Pausentee vehement auf das 2:0. Aber Celestini bewies an diesem Tag ein feines Händchen.

Weniger mit der Wahl von Rückkehrer Mario Balotelli zum Captain. Der Italiener blieb weitestgehend blass. Allerdings mehr, weil er in der 39. Minute unter anderem den späteren Torschützen zum 1:1, Sio, ins Spiel brachte.

So geht's weiter

Dank dem Punktgewinn lässt Winterthur wenigstens den FC Zürich hinter sich und auf dem letzten Platz. Sion bleibt einen Punkt davor auf Rang 8. Am kommenden Wochenende spielt Sion am Samstag zuhause gegen St. Gallen und Winterthur tritt am Sonntag in Genf bei Servette auf. Es sind dann die Spiele der 22. Runde der Super League.