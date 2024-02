Der FC Winterthur gewinnt das Kantonsderby der 22. Super-League-Runde auswärts gegen GC mit 1:0.

In einer Partie mit wenigen Highlights erzielt Sayfallah Ltaief den einzigen Treffer im Letzigrund.

Im anderen Vorabendspiel gewinnt YB auswärts in Lausanne. Basel bezieht gegen Lugano die erste Niederlage des Jahres.

Vor knapp einer Woche hatte GC im Derby gegen den FCZ einen 0:1-Rückstand noch in einen Sieg verwandelt. Im Derby gegen den FC Winterthur gelang dies den «Hoppers» nicht mehr. Das Heimteam tat sich gegen gut stehende Gäste ganz allgemein schwer, gefährliche Aktionen zu kreieren. Zahlreiche Wechsel hemmten den Spielfluss in der Schlussviertelstunde zudem deutlich.

Winterthur reichte damit der Treffer durch Sayfallah Ltaief (35.), um 3 Punkte aus dem Letzigrund mitzunehmen. Nach einer halbherzigen Flanke in den Strafraum brachte GC den Ball nicht aus der Gefahrenzone. Ltaiefs erster Abschluss wurde zwar noch geblockt, im zweiten Versuch brachte der Tunesier den Ball aber im Tor unter und sorgte dafür, dass «Winti» auch im 21. Spiel in Folge traf.

00:39 Video Ltaief trifft im Nachsetzen zur Winterthurer Führung Aus Sport-Clip vom 03.02.2024. abspielen. Laufzeit 39 Sekunden.

Viel Ballbesitz, kaum Chancen

Der grosse Fussball-Leckerbissen war das Spiel im Letzigrund nicht. GC-Trainer Bruno Berner hatte mit einem Doppelwechsel zur Pause – Giotto Morandi und Francis Momoh kamen für Dorian Babunski und Pascal Schürpf – zwar versucht, frischen Wind in die Partie zu bringen. Auf dem Platz wirkte sich dies aber kaum aus.

Fans setzen Zeichen Box aufklappen Box zuklappen Auf den Zuschauerrängen präsentierte sich im Letzigrund ein ungewöhnliches Bild: Die Anhänger von Gastgeber GC fanden sich neben dem Heimsektor ein, diejenigen von Winterthur stellten sich seitlich der Haupttribüne neben und nicht in der Südkurve auf. Unter dem Motto «Verschobene Wahrnehmungen, verschobene Fankurven» setzten sie ein Zeichen gegen die von der Zürcher Justiz gegen den FC Zürich ausgesprochene Kollektivstrafe.

Die Grasshoppers hatten bereits in der ersten Halbzeit über weite Strecken das Spieldiktat übernommen. Oftmals schob sich das Heimteam den Ball aber in den eigenen Reihen zu, ohne sich nennenswerte Chancen zu erspielen. Mit hohen Bällen versuchte man einige Male Babunski zu füttern, der mazedonische Stürmer blieb aber ebenso glücklos wie Felipe De Carvalho, der nach einer Stunde am weiten Pfosten die beste Chance auf den Ausgleich vergab.

Schliessen 01:16 Video Zuffi: «Zu Null spielen tut auch einmal gut» Aus Sport-Clip vom 03.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 01:09 Video Morandi: «Die Aggressivität hat gefehlt» Aus Sport-Clip vom 03.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

So geht es weiter

Die Grasshoppers bleiben im Derby-Modus: Am kommenden Samstag trifft das Berner-Team im Letzigrund wieder auf den FC Zürich. Winterthur, das dank dem Sieg gegen GC nun 4 Punkte vor dem Kantonsrivalen liegt, hat einen Tag länger Pause und empfängt am Sonntag auf der Schützenwiese den FC Luzern.