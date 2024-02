Der FCZ gewinnt das 285. Stadtzürcher Derby gegen GC mit 1:0. Der goldene Treffer gelingt Antonio Marchesano vom Punkt.

Schiedsrichter Stefan Horisberger hatte dabei viel zu tun. Bereits nach 26 Minuten waren beide Teams nur noch zu zehnt.

Im anderen Super-League-Derby des Abends trennen sich Stade-Lausanne-Ouchy und Lausanne-Sport mit 1:1.

Das 285. Zürcher Derby sorgte bereits früh für Aufregung. Schon in der 12. Minute zückte Schiedsrichter Stefan Horisberger die rote Karte. Asumah Abubakar hatte Bledian Krasniqi bei einer Rudelbildung an den Hals gegriffen. Der Unparteiische stand direkt daneben und zögerte keine Sekunde. Der Portugiese war erst vor 2 Wochen von Luzern zu GC gestossen und bestritt das 3. Spiel für seinen neuen Arbeitgeber.

Frühe rote Karten auf beiden Seiten

Der FCZ wusste dies vorerst aber nicht auszunutzen, kam kaum zu Chancen und musste auch die numerische Überzahl bereits in der 26. Minute wieder hergeben. Nikola Katic kam gegen Tim Meyer deutlich zu spät und traf ihn mit offener Sohle über dem Knöchel. So musste auch der Kroate vorzeitig unter die Dusche.

Der Unparteiische blieb auch nach den beiden Platzverweisen im Fokus. Knapp 10 Minuten vor der Pause stellte sich der 19-jährige Meyer im eigenen Strafraum ungeschickt an. Er kam bei einer ungefährlichen Situation zu spät gegen Krasniqi und traf diesen an der Ferse. Horisberger entschied sich auch dabei schnell und zeigte auf den Punkt.

Antonio Marchesano übernahm die Verantwortung und traf halbhoch in die rechte Ecke. Es war sein erster Treffer im neuen Jahr und dieser sollte schliesslich für den ersten FCZ-Sieg nach 7 Spielen ohne Vollerfolg reichen.

GC kaum gefährlich

Nach dem Seitenwechsel boten die beiden Teams den 18'523 Fans im Letzigrund magere Kost. Der FCZ zeigte sich mit der knappen Führung zufrieden und GC hatte gegen die gut organisierte Abwehr des Gegners keine Ideen.

Die beste Chance auf den Ausgleich bot sich dem Rekordmeister in der 77. Minute. Nach einem Ballverlust von Ifeanyi Mathew kam Giotto Morandi auf der rechten Strafraumseite zum Abschluss, sein Versuch zischte aber am linken Pfosten vorbei und so blieb es bis zum Schluss beim 1:0.

So geht es weiter

Weiter geht es für die beiden Stadtzürcher Vereine am nächsten Wochenende. GC empfängt am Samstag den FC Basel und der FC Zürich gastiert am Sonntag in der Swissporarena in Luzern.