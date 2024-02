Stade-Lausanne-Ouchy und Lausanne-Sport trennen sich im 3. Stadtderby der Saison 1:1.

Die Sieglos-Serien beider Klubs halten damit an – und die schlechte Tabellensituation verbessert sich kaum.

Im anderen Super-League-Derby vom Samstag schlägt der FC Zürich die Grasshoppers mit 1:0.

An den Bemühungen scheiterte es nicht. Sowohl Gastgeber «SLO» als auch Lausanne-Sport suchten vor nur 3154 Zuschauern in der Pontaise in der 2. Halbzeit den Sieg. Am nächsten kam einen Erfolg Ouchys Ismaël Gharbi, dessen Freistoss LS-Hüter Karlo Letica an die Latte lenkte (65.).

Letztlich blieb es aber beim 1:1, das bereits beim Halbzeitpfiff Bestand hatte. Die Treffer waren durchaus sehenswert:

32. Minute: Ouchy spielt einen kurzen Eckball. Gharbi zieht nach innen und zirkelt die Kugel aus 18 Metern mit links ins weite Eck – 1:0. Der Leihspieler von Paris SG macht nach seiner Rotsperre dort weiter, wo er zuvor aufgehört hat: Es ist sein 4. Treffer im 4. Einsatz in Folge.

«Verhexte» Pontaise für Lausanne-Sport

Auch das zweite Aufeinandertreffen der beiden Klubs in der einstigen Lausanne-Heimstätte Pontaise endete damit mit der Punkteteilung (nach dem 2:2 im Oktober). Das 3. Stadtderby im Stade de la Tuilière hatte dagegen Lausanne-Sport im November 1:0 gewonnen.

Für das auf dem zweitletzten Platz klassierte Team von Coach Ludovic Magnin bleibt dieser Erfolg damit der vorerst letzte Sieg in der Super League. Die Sieglos-Serie wuchs auf nunmehr 8 Partien an. Kaum besser sieht die Bilanz von Stade-Lausanne-Ouchy aus. Das Schlusslicht holte in den letzten 14 Partien nur einen Sieg und 7 Punkte.

So geht es weiter

Lausanne-Sport kommt nächsten Samstag im Heimspiel gegen Yverdon gleich zum nächsten Derby. Für SLO steht die Herausforderung par excellence an: Das Schlusslicht gastiert am kommenden Sonntag bei Leader YB.