St. Gallen unterliegt Lugano in der 27. Runde der Super League zuhause mit 2:3.

Die Tessiner dominieren in der 2. Halbzeit und kommen dank Uran Bislimi verdient zum späten Siegtreffer.

In den anderen Samstagsspielen schlägt Yverdon den FCZ spektakulär, GC unterliegt in Winterthur.

In der 2. Halbzeit übernahm Lugano in St. Gallen definitiv das Zepter in der Partie im Kybunpark. Die Tessiner lancierten einen Angriff nach dem anderen, um den Siegtreffer doch noch zu erzwingen. Im 10-Minuten-Takt wurde es dann vor Lawrence Ati Zigi auch so richtig gefährlich. In der 55. Minute war es das omnipräsente Offensivduo, bestehend aus Mattia Bottani und Zan Celar, das für Gefahr sorgte. Zuerst war jedoch Zigi zur Stelle, dann flog der Ball über das Tor.

Rund 10 Minuten später lief Bottani unbedrängt am Strafraum entlang, sein Abschluss fand den Weg ins Ziel nicht. Anders in der 75. Minute, als Celar verwertete – zuvor aber im Abseits stand. Ermutigt vom vermeintlichen Führungstreffer und angefeuert von Trainer Mattia Croci-Torti an der Seitenlinie erhöhten die Luganesi die Angriffs-Intervalle. Mit Erfolg: In der 80. Minute traf Uran Bislimi zum 3:2.

Es war der verdiente Lohn für eine Partie, in der die Tessiner den Anfang verschlafen, aber trotzdem immer spielerische Vorteile hatten. Bereits der Start in die 2. Hälfte war den Gästen optimal geglückt. Eine schöne Passstafette fand ihr Ende bei Hadj Mahmoud, der das 2:2 erzielte.

Spektakel-Startviertelstunde

Begonnen hatte das Spiel fulminant, mit drei Toren in der ersten Viertelstunde. Vor allem die Abwehrreihen sahen dabei nicht gut aus:

3. Minute: Willem Geubbels nimmt Gegenspieler Kreshnik Hajrizi den Ball ab. Der Stürmer verzögert kurz und schickt Chadrac Akolo, der gekonnt zum frühen 1:0 verwertet.

Willem Geubbels nimmt Gegenspieler Kreshnik Hajrizi den Ball ab. Der Stürmer verzögert kurz und schickt Chadrac Akolo, der gekonnt zum frühen 1:0 verwertet. 10. Minute: Lugano reagiert schnell. Bottani leitet sehenswert mit der Hacke auf Celar weiter. Der Super-League-Toptorschütze vollendet zum Ausgleich.

Lugano reagiert schnell. Bottani leitet sehenswert mit der Hacke auf Celar weiter. Der Super-League-Toptorschütze vollendet zum Ausgleich. 13. Minute: Ein Katastrophenpass von Yanis Cimignani führt zum nächsten St. Galler Treffer. Geubbels fängt den Ball ab, läuft allein auf das Tor zu und macht das 2:1.

01:53 Video St. Gallen trifft, Lugano gleicht aus, St. Gallen trifft erneut Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden.

Das hohe Tempo aus den Startminuten konnten die St. Galler im Anschluss aber nicht mehr mitgehen. Dank der gnadenlosen Effizienz zu Beginn des Spiels durften sie aber trotzdem lange auf einen Punktgewinn hoffen. Am Ende blieb dieser verdientermassen aus – auch wenn zum Schluss noch ein kurzes Aufbäumen der Ostschweizer kam. In der Tabelle bleiben die Ostschweizer zwar auf dem 5. Rang – Winterthur einen Platz dahinter ist mittlerweile punktgleich.

So geht's weiter

St. Gallen reist am kommenden Samstag nach Zürich, wo im Letzigrund ab 18:00 Uhr das Duell mit den Grasshoppers ansteht. Lugano empfängt gleichentags ab 20:30 Uhr Yverdon – diese Partie können Sie live bei SRF mitverfolgen.