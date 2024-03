In der 27. Runde der Super League besiegt Winterthur die Grasshoppers vor eigenem Anhang mit 2:0.

«Wintis» Lauf geht damit unbehelligt weiter: Es ist bereits das 6. Liga-Spiel in Folge ohne Niederlage.

Für GC und seinen Trainer Bruno Berner wird die Situation im Tabellenkeller hingegen zunehmend prekärer.

Beide Direktbegegnungen in dieser Saison hatte Winterthur für sich entscheiden können. Und auch das 3. Aufeinandertreffen mit Kantonsrivale GC ging am Samstagabend auf der Schützenwiese an die Mannschaft von Patrick Rahmen. Grosser Dank dafür gebührte einmal mehr Stürmer Nishan Burkart.

Der 24-Jährige, der in der vergangenen Woche bereits das Derby gegen den FC Zürich im Schweizer Cup mit 2 Toren entschieden hatte, wurde in der 64. Minute eingewechselt und traf dann 9 Minuten später zum wegweisenden 1:0. Nachdem GCs Filipe De Carvalho am eigenen Strafraum nur ungenügend geklärt hatte, war Burkart zur Stelle und jagte die Kugel in die rechte obere Ecke. GC-Goalie Justin Hammel war chancenlos.

00:31 Video Burkart haut den Ball in die rechte obere Ecke Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Burkart schlägt noch einmal zu

Das war aber noch nicht alles vom ehemaligen FCZ- und ManUnited-Junior. Tief in der Nachspielzeit holte Burkart gegen Joshua Laws einen Elfmeter heraus, sorgte für dessen gelb-rote Karte und übernahm – selbstverständlich – Verantwortung. Den Penalty verwandelte er in die rechte obere Ecke (93.).

00:47 Video Laws zieht Burkart zurück, Gelb-Rot und Penalty Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden.

Die Partie war damit entschieden und damit ein weiterer arger Rückschlag für GC im Tabellenkeller in Stein gemeisselt. Bereits aber unmittelbar nach dem 1. Tor war den Gästen die Ernüchterung anzumerken. Von GC kam praktisch nichts mehr, Winterthur hätte hingegen schon vor dem Strafstoss auf 2:0 erhöhen können – Burkart scheiterte jedoch an Hammel (87.).

Anderes GC als gegen SLO

Dabei hatte das Spiel aus Sicht der Grasshoppers ordentlich an Fahrt aufgenommen. In der 1. Halbzeit war GC das aktivere und gefährlichere Team. Nach dem trostlosen 1:1 bei Stade-Lausanne-Ouchy von vor einer Woche stellte Trainer Bruno Berner seine Startelf auf gleich 5 Positionen um und schickte eine offensiver ausgerichtete Mannschaft aufs Feld.

Das einzige was bis zur Führung Winterthurs aus GC-Sicht fehlte, war die Belohnung. Pascal Schürpf erzielte nach 18 Minuten beinahe ein Traumtor, in der 32. Minute verpasste Dijon Kameri – erst mit einem Fernschuss, dann aufgrund eines Luftlochs – das 1:0 nur knapp. Winterthur fand seinen Weg derweil nur kaum vor das gegnerische Tor. Auch nach dem Seitenwechsel brauchte es eine doppelte Parade von «Winti»-Goalie Marvin Keller (52.), um den Rückstand zu verhindern.

Schliessen 00:22 Video Schürpf um ein Haar mit Traumtor Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden. 00:24 Video Kameri mit Doppelchance innert weniger Sekunden Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 24 Sekunden.

Letztlich passte das für Winterthur glückliche Ende zum momentanen Lauf. Die Eulachstädter sind nun in 6 Super-League-Spielen nacheinander ungeschlagen, wettbewerbsübergreifend sind es gar 7 Partien. Ganz anders ist die Gemütslage bei GC, das sich immer mehr in der Bredouille befindet.

Schliessen 02:43 Video Rahmen: «Es war heute wichtig, richtig auf GCs Spiel zu agieren» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden. 00:59 Video Burkart: «Heute habe ich sie gut reingehauen» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden. 02:01 Video Berner: «Es hat heute richtig Freude gemacht, den Jungs zuzuschauen» Aus Sport-Clip vom 09.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 1 Sekunde.

So geht es weiter

Der FC Winterthur reist als nächstes am kommenden Samstag zum FC Basel, am gleichen Tag empfangen die Grasshoppers den FC St. Gallen.