Servette und Lugano trennen sich in der 28. Runde der Super League mit 0:0-unentschieden.

Die Genfer haben zwar deutlich mehr vom Spiel, sind in der Offensive aber zu wenig abgebrüht.

Der FC Luzern feiert gegen den FCZ einen diskussionslosen 4:1-Heimsieg.

10 Tage nach dem bitteren Aus im Cup-Halbfinal gegen den selben Gegner war Servette bemüht, sich in der Meisterschaft zu revanchieren. Wie so oft in der Vergangenheit – nur eines seiner letzten 15 Super-League-Spiele gegen Lugano konnte Servette für sich entscheiden – taten sich die «Grenats» aber auch am Samstag schwer.

Die Genfer kamen zwar zu deutlich mehr Abschlüssen, die nötige Präzision liess das Team von Alain Geiger aber Mal um Mal vermissen. So setzte etwa Enzo Crivelli seinen Schuss aus aussichtsreicher Position (21.) knapp über das Tor, beim Versuch von Miroslav Stevanovic war Lugano-Keeper Amir Saipi zur Stelle (39.).

Lugano harmlos

Auch nach der Pause änderte sich nur wenig am Geschehen im spärlich besetzten Stade de Genève. Die beste Phase hatten die Genfer zwischen der 53. und der 56. Minute: Erst scheiterte Timothé Cognat nach einem Doppelpass an Saipi, kurz darauf war der Lugano-Schlussmann auch gegen Chris Bedia zweimal zur Stelle. Beim Kopfball-Versuch von Crivelli brauchte Saipi gar nicht einzugreifen. Aus bester Position verpasste der aktive Franzose das Tor deutlich.

00:40 Video Saipi oder Unvermögen: Servette lässt Kaltblütigkeit vermissen Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 40 Sekunden.

Nach der Auswechslung von Crivelli (60.) flachte die Partie deutlich ab. Lugano, das erneut ohne seinen verletzten Topskorer Zan Celar antreten musste, schien sich mit dem einen Punkt zufriedenzugeben. Nach dem Abschluss von Renato Steffen in der 8. Minute kamen die harmlosen Tessiner nicht mehr gefährlich vor das Tor des Heimteams.

Dank dem Unentschieden rückt Lugano zumindest vorübergehend auf Rang 4 vor. Servette, das im 28. Spiel zum 14. (!) Mal die Punkte teilte, bleibt – mit grossem Abstand – erster Verfolger von Leader YB.

Schliessen 01:09 Video Frick: «Uns hat heute die Krieger-Mentalität gefehlt» Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden. 01:27 Video Steffen: «Hatten auch unsere Chancen» Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

So geht's weiter

Für Servette steht am kommenden Samstag die Reise nach Bern zu YB auf dem Programm. Die Partie gibt es live auf SRF zwei zu sehen (20:30 Uhr). Lugano empfängt einen Tag darauf Sion (16:30 Uhr).