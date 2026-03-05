Basel feiert am 28. Spieltag der Super League einen knappen 1:0-Erfolg gegen GC.

Das einzige Tor der Partie erzielt Bénie Traoré kurz nach der Pause per Kopf.

Im Spitzenspiel zwischen Thun und St. Gallen gleichen die Ostschweizer in der letzten Sekunde aus.

Oft war beim FCB in dieser Saison von der fehlenden Effizienz die Rede, doch am Donnerstag präsentierten sich die «Bebbi» für einmal eiskalt – zumindest bis kurz vor Schluss – und siegten trotz einer durchschnittlichen Leistung gegen GC.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Bénie Traoré kurz nach der Pause. Der Ivorer preschte auf der linken Seite nach vorne, liess seinen nur halbherzig verteidigenden Gegenspieler Mouhamed Ngom mit 2 Haken ins Leere laufen und flankte den Ball in den Strafraum auf den zweiten Pfosten.

Dort spedierte Ibrahim Salah die Kugel kurz vor der Torauslinie mit einer Direktabnahme zurück ins Zentrum, wo Traoré Ngom längst enteilt war und zum 1:0 einnickte. Justin Hammel im GC-Tor war zwar noch dran, konnte den Gegentreffer aber nicht mehr verhindern und sah ebenfalls etwas unglücklich aus.

Abrashi fliegt vom Platz

Diese Aktion war bis kurz vor Schluss der einzige Basler Abschluss aufs Tor, doch sie reichte dem Heimteam letztlich zum Sieg, da GC offensiv in der 2. Halbzeit weitgehend blass blieb. Die Zürcher konnten auch nicht bestrafen, dass der FCB die Entscheidung gleich reihenweise verpasste.

Salah setzte seinen Abschluss ins Aussennetz (79.) und Hammel konnte sich bei den Abschlüssen von Moussa Cissé, Giacomo Koloto und Julien Duranville in den Schlussminuten doch noch mehrfach auszeichnen. In der Nachspielzeit prallte der letzte Versuch der BVB-Leihgabe Duranville dann gar an beide Pfosten, bevor Ngom auf der Linie klären konnte.

Auf GC-Seite sorgte Amir Abrashi für den negativen Schlusspunkt. Nach einem leichten Schubser von Koba Koindredi schlug der Joker um sich und traf den Basler am Rücken. Schiedsrichter Luca Cibelli zückte den roten Karton und schickte Abrashi unter die Dusche. Kurz darauf beendete er die Partie und der 3. Basler Sieg unter Stephan Lichtsteiner, der sich Sekunden zuvor noch ein hitziges Wortgefecht mit dem vom Platz trottenden Abrashi geliefert hatte, Tatsache.

Hitz verhindert Basler Rückstand

In der 1. Halbzeit hatte GC derweil noch die besseren Chancen gehabt. Bei der gefährlichsten Situation konnte sich FCB-Goalie Marwin Hitz aber mit einer Glanzparade auszeichnen. Der 38-Jährige lenkte einen Abschluss von Michael Frey im Anschluss an einen Eckball mit den Fingerspitzen in extremis über die Latte. Nach dem Seitenwechsel war Hitz einzig bei einer missglückten Flanke von Samuel Krasniqi ernsthaft gefordert.

Während die Basler dank dem knappen Erfolg weiter auf eine Teilnahme am Europacup in der nächsten Saison hoffen können, ist für GC der Gang in die Relegation Group nun auch rechnerisch fix. Die Zürcher befinden sich 9 Punkte vor Schlusslicht Winterthur und 6 Zähler hinter Servette auf dem Barrage-Platz.

So geht's weiter

Viel Erholungszeit haben die beiden Teams nicht. Am Sonntag steht der Abschluss der englischen Woche in der Super League auf dem Programm. Basel gastiert am frühen Nachmittag in St. Gallen. GC empfängt um 16:30 Uhr Lausanne-Sport.

