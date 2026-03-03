Legende: Duell mit Brisanz Winterthur empfängt Servette. Keystone/Walter Bieri

Während die Genfer in den letzten 6 Partien nur gegen den Leader Thun verloren und immerhin 5 Punkte gesammelt haben, setzte es für Winterthur nach dem Unentschieden gegen Lugano 5 Niederlagen in Folge ab. Damit liegt die Mannschaft von Trainer Patrick Rahmen nun 10 Punkte hinter den Grasshoppers und 15 hinter Servette. Nach 4 Saisons in der höchsten Liga scheint der Abstieg in die Challenge League kaum mehr abzuwenden.

Auf der anderen Seite möchte Servette unbedingt verhindern, in ein Barrage-Duell verwickelt zu werden. Die Grenat, welche die vergangene Saison noch auf dem 2. Platz abgeschlossen hatten, kamen in der laufenden Spielzeit nie richtig in Fahrt. Auch der im August vollzogene Trainerwechsel von Thomas Häberli zu Jocelyn Gourvennec brachte nicht den gewünschten Effekt.

Die letzten 3 Duelle zwischen dem FCW und Servette wurden jeweils eine Beute der Heimteams. Geht die Serie weiter, stecken auch die Genfer plötzlich wieder in akuter Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf das elftplatzierte GC auf dem Barrage-Platz beträgt bloss 5 Punkte.

Super League