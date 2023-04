Der FC Lugano schlägt den FC Sion in der 29. Runde der Super League im Cornaredo mit 2:0.

In einer umkämpften Partie fliegen gleich drei Spieler mit Gelb-Rot vom Platz.

In den weiteren Sonntagsspielen schlägt Luzern Basel auswärts mit 2:0, Zürich gewinnt gegen St. Gallen mit 1:0.

In der 90. Minute traf Lugano dann doch noch. Nach einem Fehler des zuvor stark auftretenden Kevin Fickentscher kommt Milton Valenzuela im Strafraum frei an den Ball und verwertet aus wenigen Metern zum verdienten 1:0 für die Tessiner. Die Entscheidung in einer hitzigen und vom Kampf geprägten Partie – in welcher zu diesem Zeitpunkt beide Teams nur noch zu 10. auf dem Platz standen.

01:36 Video Valenzuela trifft spät für Lugano Aus Sport-Clip vom 23.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Zagré innert 2 Minuten, Mahmoud innert 4

Als erster Spieler wurde Sions Abdel Zagré nach 51. Minuten von Schiedsrichterin Esther Staubli unter die Dusche geschickt. Der 19-Jährige, der für Mario Balotelli in die Startelf gerückt war, hatte das Kunststück fertig gebracht, innert 118 Sekunden zweimal Gelb zu sehen – das macht Gelb-Rot.

Rund 17 Minuten später war der numerische Gleichstand an Spielern auf dem Platz wieder hergestellt. Der eingewechselte Belhadj Mahmoud brauchte zwar vier Minuten für seine beiden Karten, stand aber insgesamt nur gerade 12 Minuten auf dem Feld.

Zagré sieht innert zwei Minuten zweimal Gelb
Auch Mahmoud fliegt vom Platz

Turbulente Nachspielzeit

Auch bei 10-gegen-10 war Lugano das aktivere und bessere Team und verdiente sich so den entscheidenden Treffer durch Valenzuela. Doch für die letzten Ausrufezeichen sorgten in der Nachspielzeit noch einmal andere:

93. Minute: Mit Gora Diouf sieht der nächste Sittener Gelb-Rot. Der 19-jährige Linksverteidiger sorgt dafür, dass Sion die Partie zu 9. beendet.

Dank des Siegs verbleibt Lugano auf dem 4. Tabellenplatz und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem 2. Rang. Sion hingegen hat weiterhin einen Vorsprung von nur einem Punkt auf das letztplatzierte Winterthur.

So geht's weiter

Bereits in wenigen Tagen stehen die nächsten Super-League-Spiele an. Lugano trifft am Mittwochabend (20:30 Uhr) auswärts auf St. Gallen, Sion empfängt am Donnerstag (20:30 Uhr) den FC Basel.