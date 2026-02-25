Leader Thun gewinnt das verschobene Spiel der 26. Super-League-Runde auswärts in Winterthur 3:0.

Ethan Meichtry, Elmin Rastoder und Kastriot Imeri stellen den 9. Vollerfolg in Serie mit ihren Treffern sicher.

Winterthur bleibt harmlos und am Tabellenende kleben.

Nachdem die Partie am Samstag hatte verschoben werden müssen, präsentierte sich das Terrain auf der Winterthurer Schützenwiese am Mittwoch wieder in bespielbarem Zustand. Einen Schritt aus dem Abstiegssumpf konnte das Heimteam indes nicht machen.

Winterthur war gegen den souveränen Tabellenführer der Super League auf verlorenem Posten und bleibt nach dem 0:3 weiterhin 7 Punkte hinter GC und dem Barrageplatz. Die Championship Group können die Eulachstädter nun offiziell nicht mehr erreichen. Thun dagegen scheint nicht aufzuhalten zu sein und baut den Vorsprung auf St. Gallen dank des 9. Sieges in Serie auf 14 Zähler aus.

Doppelschlag von Meichtry und Rastoder

Für die Vorentscheidung sorgten Ethan Meichtry und Elmin Rastoder, die vor Ablauf einer Stunde innert 4 Minuten zuschlugen:

55. Minute: Justin Roth erobert im Mittelfeld mit grenzwertigem Einsatz den Ball. Valmir Matoshi bedient auf der rechten Seite Meichtry, der mit einem Flachschuss erfolgreich ist.

59. Minute: Matoshi behauptet den Ball an der Strafraumgrenze gegen zwei Winterthurer, Rastoder profitiert und bezwingt Stefanos Kapino im Winterthurer Tor zum zweiten Mal. Es ist schon sein 10. Saisontor.

Eine Reaktion von Winterthurer Seite blieb weitgehend aus. Einzig Andrin Hunziker kam eine Viertelstunde vor Schluss zu einer Chance auf den Anschlusstreffer, der ansonsten beschäftigungslose Niklas Steffen lenkte den Ball aber um den Pfosten.

Als der eingewechselte Kastriot Imeri nach einem Fehler Mirlind Kryezius in der 83. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Suppe endgültig gelöffelt.

Thun hatte bereits in der ersten Halbzeit für die Musik gesorgt, aber nicht reüssieren können. Jan Bamert und Brighton Labeau unmittelbar vor der Pause vergaben die grössten Möglichkeiten jeweils per Kopf.

So geht es weiter

Thun empfängt am nächsten Samstag Luzern. Winterthur, das auswärts erst einen Meisterschaftssieg gefeiert hat, gastiert gleichzeitig in St. Gallen.

