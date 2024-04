Per E-Mail teilen

YB fährt gegen GC in der 30. Runde der Super League dank einem Blitzstart einen diskussionslosen 3:0-Sieg ein.

Während die Berner ihren Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen, fällt GC noch tiefer in die Krise.

In den weiteren Partien am Donnerstagabend siegt Luzern gegen Yverdon mit 1:0. Lausanne-Sport und St. Gallen trennen sich spektakulär 3:3.

Die Young Boys haben sich im Titelkampf mit Vehemenz zurückgemeldet. Der kriselnde Leader schlug die Grasshoppers zuhause verdient mit 3:0 wusste den Ausrutscher von Verfolger Servette am Mittwoch damit auszunutzen. Neu liegen die Berner 4 Punkte vor ihrem ersten Verfolger.

GC war für «Gelb-Schwarz» ein willkommener Aufbaugegner. Der seit Mitte Februar sieglose Rekordmeister lud das Heimteam schon in der Startphase zweimal mit Eigenfehlern zum Toreschiessen ein:

6. Minute: GC-Verteidiger Joshua Laws klärt mit dem Kopf direkt in die Füsse von Meschack Elia. Der YB-Angreifer zieht von der Strafraumgrenze ab und trifft mit einem präzisen Flachschuss ins weite Eck zur frühen Berner Führung.

GC-Verteidiger Joshua Laws klärt mit dem Kopf direkt in die Füsse von Meschack Elia. Der YB-Angreifer zieht von der Strafraumgrenze ab und trifft mit einem präzisen Flachschuss ins weite Eck zur frühen Berner Führung. 18. Minute: Wieder können die Gäste nur ungenügend klären. Über Umwege landet der Ball nach einem Eckball bei Silvère Ganvoula. Der Kongolese, der im Dezember 2023 zuletzt traf, stellt aus kurzer Distanz auf 2:0.

01:10 Video GC bringt den Ball zweimal nicht weg – 2:0 für YB Aus Sport-Clip vom 04.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Nur drei Minuten später musste GC-Keeper Justin Hammel den Ball erneut aus dem Tor fischen. Dem 3:0 ging ein Energieanfall von Saidy Janko voraus. Der Berner Rechtsverteidiger liess Laws an der Seitenline aussteigen und tankte sich bis in den Strafraum durch. Dort fand er den freistehenden Joël Monteiro, der nur noch einzuschieben brauchte.

Spiel flacht ab

Bei den Grasshoppers, die nach dem ersten Gegentreffer durch Giotto Morandi den Ausgleich auf dem Kopf hatten (7.), war nach dem 0:3 die Luft draussen. Den Zürchern, die in den vergangenen 5 Partien nur 2 Tore erzielt hatten, fehlte offensichtlich auch der Glaube an eine wundersame Wende.

Die Young Boys, die vor der Partie auch über 180 Minuten lang keinen Treffer erzielt hatten, sprühten vor dem Pausenpfiff hingegen vor Spielfreude. Elia (34.) und zweimal Ganvoula (38./44.) hätten den überforderten Gästen mit etwas mehr Glück im Abschluss gar noch drei weitere Treffer einschenken können.

Nach dem Seitenwechsel beruhigte sich das Geschehen merklich. GC war zwar um eine Reaktion bemüht, blieb in der Offensive aber ohne jegliche Durchschlagkraft. Das Team von Bruno Berner kann die Meisterrunde nun auch rechnerisch nicht mehr erreichen. In der aktuellen Form spielt GC ohnehin gegen den Abstieg.

So geht's weiter

Am Sonntag sind beide Teams in der Fremde gefordert. YB reist in die Ostschweiz zu St. Gallen, die Grasshoppers sind zu Gast bei Yverdon-Sport.