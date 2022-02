FCZ marschiert zum 9. Sieg in Folge

Der FCZ gewinnt im Letzigrund 3:0 gegen Lugano und baut den Vorsprung an der Tabellenspitze auf 10 Punkte aus.

Luganos Reto Ziegler verschiesst beim Stand von 1:0 einen Penalty. Danach führen Wilfried Gnonto und Assan Ceesay per Doppelschlag die Entscheidung herbei.

YB gewinnt gegen Basel 3:1, Luzern schlägt Sion 1:0.

Wenn es läuft, dann läuft es: Der FCZ lässt sich gegenwärtig nicht von seinem Weg abbringen. Auch gegen das viertplatzierte Lugano zeigte sich der Leader abgebrüht und marschiert mit dem 9. Vollerfolg in der Super League in Folge weiter scheinbar unaufhaltsam Richtung Meistertitel.

Brecher pariert Zieglers Penalty

Im Letzigrund hätte die Partie nach der Pause beim Stand von 1:0 für die Zürcher eine ganz andere Wendung nehmen können. Reto Ziegler, bereits vierfacher Saisontorschütze für Lugano, konnte in der 53. Minute vom Penaltypunkt antreten. Fidan Aliti hatte im Anschluss an einen Eckball seinen Gegenspieler Fabio Daprela mit einer Ringereinlage zu Boden gebracht.

Doch Ziegler versagten die Nerven – respektive scheiterte er am glänzend reagierenden Yanick Brecher im Zürcher Tor, der mit der rechten Hand parierte. Nach dem Weckruf traten die Gastgeber mit neuem Mut in der Offensive auf. Und sie entschieden die Partie innert 2 Minuten:

64. Minute: Wilfried Gnonto geniesst an der Strafraumgrenze ungeahnte Freiheiten. Der 18-Jährige zieht ab und trifft per Flachschuss zum 2:0.

Wilfried Gnonto geniesst an der Strafraumgrenze ungeahnte Freiheiten. Der 18-Jährige zieht ab und trifft per Flachschuss zum 2:0. 66. Minute: Assan Ceesay, von Ousmane Doumbia perfekt in die Tiefe lanciert, lässt Amir Saipi im Lugano-Tor aussteigen, als ob es nichts Einfacheres gäbe: 3:0.

Schliessen 01:10 Video Ziegler scheitert mit Penalty an Brecher Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen 01:39 Video Gnonto und Ceesay treffen innert 2 Minuten Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

Gnonto und Ceesay waren bereits vor Wochenfrist im Zürcher Derby erfolgreich gewesen. Für den Gambier Ceesay war es der 13. Saisontreffer.

Bereits in der 12. Minute hatte Antonio Marchesano seine Farben auf Kurs gebracht. Er war im Rücken von Ex-FCZ-Spieler Kevin Rüegg entwischt und hatte das 1:0 erzielt. Lugano, das nun im 6. Spiel gegen Zürich in Folge ohne eigenen Treffer geblieben ist, verzeichnete vor der Pause eine erste Ausgleichschance. Mattia Bottani rutschte aber knapp am Ball vorbei (39.).

00:44 Video Marchesano schleicht davon und erzielt das 1:0 Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

Mit 10 Punkten Vorsprung auf YB und deren 12 auf Basel weist der FCZ bei 15 ausstehenden Partien ein komfortables Polster auf die Verfolger auf.

So geht es weiter

Der Leader reist am kommenden Sonntag ins Wallis zum FC Sion. Lugano empfängt tags zuvor das formstarke St. Gallen.