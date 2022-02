YB entscheidet den Spitzenkampf der 21. Runde der Super League zuhause gegen Basel mit 3:1 für sich.

Die Entscheidung zugunsten der Berner fällt in der 2. Halbzeit durch einen Doppelschlag innert 2 Minuten.

Nur je 10 Spieler stehen am Ende einer intensiv geführten Partie noch auf dem Platz.

Der FCZ stürmt gegen Lugano zum 9. Sieg in Serie, Luzern gibt nach dem 1:0 gegen Sion die rote Laterne ab.

YB hält die Hoffnungen auf den 5. Meistertitel in Serie aufrecht. Vor ausverkauftem Haus setzten sich die Berner in einem intensiven, aber lange wenig spektakulären Verfolgerduell gegen Basel verdient mit 3:1 durch. Für Basel ist es die 1. Auswärtsniederlage in der laufenden Saison.

Die Entscheidung zugunsten des Meisters – Basel spielte zu diesem Zeitpunkt nach einer gelb-roten Karte gegen Wouter Burger nur noch zu zehnt – fiel durch einen Doppelschlag in der 2. Halbzeit:

69. Minute: Nicolas Moumi Ngamaleu setzt sich auf der Seite durch und passt zu Jordan Siebatcheu. Dieser legt wieder für Ngamaleu auf, der mit einem satten Flachschuss zum 2:1 trifft.

Nicolas Moumi Ngamaleu setzt sich auf der Seite durch und passt zu Jordan Siebatcheu. Dieser legt wieder für Ngamaleu auf, der mit einem satten Flachschuss zum 2:1 trifft. 71. Minute: Nach einer Flanke von Quentin Maceiras stehen gleich drei Berner im Strafraum völlig frei. Fabian Rieder schlägt ein Luftloch, Siebatcheu erbt und erhöht für YB.

Schliessen 00:46 Video Zweimal Gelb innerhalb von 5 Minuten: Burger fliegt vom Platz Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen 01:13 Video Ngamaleu und Siebatcheu treffen innert 2 Minuten doppelt Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

Weil YB-Verteidiger Ulisses Garcia in der 80. Minute das gleiche Schicksal wie Burger ereilte, drohte den Bernern das Spiel dennoch zu entgleiten. Da Sebastiano Espositos Freistoss kurz nach dem Platzverweis nur die Latte streifte, blieb dem Team von David Wagner eine heisse Schlussphase aber erspart. Dank dem ersten Sieg im dritten Duell mit Basel rücken die Young Boys auf Kosten der «Bebbi» auf Platz 2 vor. Der Rückstand auf Leader FCZ beträgt aber noch immer satte 10 Punkte.

YB spielt – Basel trifft

Die erste Halbzeit hatte noch stark an das letzte Aufeinandertreffen im Dezember erinnert. Wieder war es YB, das die Startviertelstunde dominierte, bis auf einen harmlosen Freistoss von Miralem Sulejmani (15.) aus der Feldüberlegenheit aber kein Kapital schlagen konnte. Der FCB hingegen brauchte wiederum nur eine Chance, um im Verfolgerduell vorzulegen. Vom Startfurioso des Gegners erholt, setzte sich Michael Lang nach einem Eckball gegen Fabian Lustenberger durch und köpfelte sein Team in der 22. Minute in Führung.

Vom Gegentor geschockt lief bei den Bernern zunächst nicht mehr viel. Und als Lustenberger in der 35. Minute angeschlagen ausgewechselt werden musste, kam für den verletzungsgeplagten Serienmeister weiteres Ungemach hinzu. Ohne seinen Captain gelang YB aber noch vor der Pause der Ausgleich. Vincent Sierro fasste sich aus rund 25 Metern ein Herz und netzte zum 1:1 ein.

Schliessen 00:30 Video Lang köpfelt Basel in Führung Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen 00:39 Video Sierros Knaller schlägt hinter Lindner ein Aus Sport-Clip vom 13.02.2022. abspielen

So geht's weiter

Basel trifft am kommenden Samstag im heimischen St. Jakob-Park auf das abstiegsbedrohte Lausanne (20:30 Uhr live bei SRF zwei). YB reist einen Tag danach für das Gastspiel bei den Grasshoppers nach Zürich (16:30 Uhr).