Der FC Basel schlägt Luzern zum Auftakt in die Rückrunde der Super League auswärts mit 3:0.

Fabian Frei (2) und Darian Males erzielen die Tore für Basel.

St. Gallen schlägt Lausanne im Kellerduell deutlich, Sion gewinnt gegen die Grasshoppers.

Der FC Basel bleibt im ersten Spiel nach dem Abgang von Topskorer Arthur Cabral siegreich. Dank einem 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Luzern bleibt der FCB im Gleichschritt mit den direkten Titel-Konkurrenten aus Zürich und Bern.

Wie wichtig der Brasilianer für das Angriffsspiel der Basler gewesen war, konnte der FC Basel in Luzern aber lange nicht verbergen. Nachdem Fabian Frei und Michael Lang gleich zu Beginn der Partie gute Möglichkeiten vergeben hatten, blieb es vor FCL-Torhüter Marius Müller lange ruhig.

Unglückliches Debüt für Jaquez

Erst ein rüdes Einsteigen des Luzerner Super-League-Debütanten Luca Jaquez kurz nach der Pause ermöglichte dem FCB die Chance zur Führung. Der 18-Jährige kam im Laufduell mit FCB-Stürmer Dan Ndoye zu spät und holte diesen von den Beinen. Nach VAR-Intervention entschied Schiedsrichter Lukas Fähndrich folgerichtig auf Penalty. Fabian Frei verwandelte sicher zur Führung.

5 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit machte Darian Males mit dem Treffer zum 2:0 alles klar. Der ehemalige Luzerner Junior setzte sich nach einem langen Ball gegen den überforderten Jaquez durch und liess auch Müller keine Abwehrchance. Tief in der Nachspielzeit war es wieder Frei, der nach einem Konter für das (zu) deutliche Schlussresultat sorgte.

Schulz fliegt vom Platz

Für das Schlusslicht aus Luzern, bei dem Mario Frick zum ersten Mal die Geschicke leitete, lag ein Punktgewinn nämlich lange in Reichweite. Der wirblige Neuzugang Asumah Abubakar hatte zweimal den Ausgleich auf dem Fuss (64./83.), scheiterte aber bei beiden Versuchen.

In der 78. Minute erwies Marwin Schulz seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er wegen Reklamierens die zweite gelbe Karte sah und vom Platz flog. Das gleiche Schicksal ereilte kurz vor Males' Treffer auch FCB-Trainer Patrick Rahmen.

So geht's weiter

Sowohl Basel als auch Luzern sind in der Super League in einer Woche wieder gefordert. Am Sonntag empfängt der FCB Sion (14:15 Uhr). Luzern wird versuchen, in Lugano die ersten Punkte in diesem Jahr einzufahren (16:30 Uhr).