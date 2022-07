Die Young Boys gewinnen in der 2. Runde der Super League beim FC Sion mit 3:0.

Wilfried Kanga gelingt in der 2. und 6. Minute ein Doppelschlag.

Die Sittener kommen im Spielverlauf besser auf, ein Tor will ihnen aber nicht gelingen.

In den weiteren Sonntagspartien schlägt GC Lugano 2:1, während sich Basel und Servette 1:1 trennen.

Der YB-Tross rollt wieder. Keine 6 Minuten waren gegen Sion gespielt, da jubelten die Berner im Tourbillon bereits ein zweites Mal. Wilfried Kanga hatte sich erneut in Szene gesetzt, als er Cedric Ittens Hereingabe in das linke untere Eck zum 2:0 ablenkte. Schon nach 66 Sekunden hatte der YB-Angreifer einen herrlich gezirkelten Eckball von Fabian Rieder eingeköpfelt. YB war bereit für dieses Spiel, hatte man den Eindruck.

00:52 Video 2. und 6. Minute: Kanga schockt Sion mittels Doppelschlag früh Aus Sport-Clip vom 24.07.2022. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Sion keineswegs schlechter

Doch je länger die Partie dauerte, desto mehr gab «Gelb-Schwarz» ab. Besonders genervt schien Sion-Stürmer Filip Stojilkovic. Er holte sich in der 10. Minute Gelb, weil er mit dem Schiedsrichter diskutierte, schloss danach ein erstes Mal ab und wurde in der 26. Minute brandgefährlich, als er eine Flanke von rechts an den Pfosten setzte. YB blieb im Verlauf der ersten Halbzeit aber leicht dominant.

Anders sah es in Hälfte 2 aus, Sion war plötzlich das bessere Team. Kevin Bua trat in der 47. Minute in Aktion, 12 Minuten später schloss auch Stojilkovic ein weiteres Mal ab. Sein Ersatz im Sturm, Gaëtan Karlen, hätte dann spätestens in der 64. Minute das Anschlusstor machen müssen. YB meldete sich mit einer Schlussoffensive zurück. Und wie: Nicolas Moumi Ngamaleu sorgte mit einer herausragenden Einzelleistung für den 3:0-Endstand (88.).

Schliessen 00:57 Video Die Stimmen bei Sion - YB Aus Sport-Clip vom 24.07.2022. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

YB wieder mit Selbstverständnis

Damit war die Partie entschieden und YB fuhr trotz einer keineswegs dominanten Leistung einen deutlichen Sieg ein. Das erinnert bereits stark an die Zeit von 2018 bis 2021, in welcher die Berner 4 Mal in Folge Meister geworden waren. Auch da half das Selbstverständnis, Siege einzutüten, auch wenn die Leistung nicht immer ganz so stark ausfiel.