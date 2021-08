GC gewinnt erstmals nach der Super-League-Rückkehr. Gegen Lausanne siegen die Zürcher im Letzigrund 3:1.

Stürmer Leonardo Campana kann sich als Doppeltorschütze feiern lassen.

Wegen des 1:0-Sieges von Sion gegen YB bleibt Lausanne als einziges noch punkteloses Team der Super League am Tabellenende.

Das Warten war lang, doch es hat ein Ende: Zum ersten Mal seit dem 25. November 2018 konnte GC wieder einmal einen Sieg in der Super League feiern. Das 3:1 gegen Lausanne wollte aber hart erarbeitet sein.

Super-League-Neuling Anel Husic hatte mit seinem Anschlusstreffer zum 1:2 in der 73. Minute die Spannung noch einmal zurückgebracht. Doch nach Zeki Amdounis Ausgleichschance nur wenig später machte Innenverteidiger Toti Gomes den Sack für die Zürcher endgültig zu. Der Portugiese traf per Kopf im Anschluss an einen Eckball.

Player schliessen 00:37 Video Husic macht es noch einmal spannend Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen 01:00 Video Gomes sorgt für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen

Campana tankt Selbstvertrauen

Bereits der «Dosenöffner» in der Partie war für GC ein Standard gewesen. Leonardo Campana verwertete eine Freistossflanke von Christian Herc mit dem Hinterkopf zum 1:0 in der 35. Minute.

Der ecuadorianische Stürmer doppelte kurz nach der Pause per Penalty nach. Er demonstrierte mit einem «Panenka» sein Selbstvertrauen. Der Strafstoss gegen Lausanne war allerdings streng gepfiffen. Toichi Suzuki war der Ball unglücklich an die Hand gesprungen, Schiedsrichter Alain Bieri zeigte nach Konsultation des Videos auf den Punkt.

Player schliessen 00:36 Video Campana bringt GC per Hinterkopf in Führung Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen 01:13 Video Campana verwertet umstrittenen Penalty frech Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen

Puertas' Hammer landet an der Latte

Lausanne war über weite Strecken nicht unbedingt die schlechtere Mannschaft gewesen, wurde in der Offensive aber vor allem mit Distanzschüssen gefährlich. In der ersten Halbzeit hatte namentlich Cameron Puertas zweimal die Chance auf einen Treffer. Einmal kam GC-Goalie André Moreira dabei die Latte zu Hilfe.

Eine süsse Note hat der Sieg für GC-Trainer Giorgio Contini. Der Vertrag des 47-Jährigen war bei Lausanne am Ende der letzten Saison nicht verlängert worden.

00:32 Video Puertas scheitert zweimal aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 07.08.2021. abspielen

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende steht die 1. Runde des Schweizer Cups an. Sowohl GC als auch Lausanne bekommen es mit Gegnern aus der 2. Liga interregional zu tun. Lausanne strebt bei Echichens ein Erfolgserlebnis an, GC reist nach Widnau.