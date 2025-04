Legende: Mitten in der GC-Jubeltraube Matchwinner Adama Bojang, hier nach dem 2:1. Keystone/Ennio Leanza

In der 31. Runde der Super League findet GC mit einem 3:1-Heimsieg über Luzern zum Siegen zurück.

Matchwinner ist Adama Bojang, der alle drei Tore der «Hoppers» erzielt (14./55./72.).

Bereits in der 1. Halbzeit sieht sich FCL-Trainer Mario Frick zu einem Dreifachwechsel gezwungen.

St. Gallen wahrt mit einem 1:0 über Servette die Chance auf die Top 6, Basel baut den Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem 2:0-Heimsieg gegen Lugano aus.

Zu Beginn der Partie war im Letzigrund beinahe ein Klassenunterschied festzustellen. Das 11.-platzierte GC startete deutlich aggressiver, aufmerksamer und bissiger als der Gast aus Luzern, dem ein Sieg zur sicheren Teilnahme an der Champioship Round gereicht hätte.

Sinnbildlich für die unterschiedliche Herangehensweise war das 1:0 durch GC in der 14. Minute: Nestory Irankunda setzte energisch nach, Pascal Loretz blieb mit seinem Abschlag an ihm hängen, Adama Bojang profitierte und traf – sein erster Streich des Tages.

Fricks deutliches Zeichen

Luzern war weiter von der Rolle, Loretz musste bereits in der 23. Minute den nächsten Ball aus dem Netz fischen. Dirk Abels' Treffer zählte wegen einer Abseitsposition aber nicht. Weitere 10 Minuten später war für Mario Frick das Mass voll. Der FCL-Trainer rüttelte seine bis dahin desolate Mannschaft mit einem Dreifachwechsel wach.

Die Massnahme zeigte Wirkung, Luzern wurde stärker und zu einem ebenbürtigen Gegner für GC. Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gäste das leicht bessere Team und kamen in der 54. Minute durch Captain Pius Dorn zum 1:1, wobei sich die GC-Defensive keine Bestnoten abholte. Der Ausgleich war Tatsache. Die Antwort kam postwendend, wieder war Bojang der Torschütze.

Immer wieder Bojang

Mit dem 2. Treffer des Gambiers in dieser Partie war das Momentum wieder aufseiten des Rekordmeisters. Dieses Mal entglitt den Gastgebern die Partie nicht mehr. Die 6342 Fans im Letzigrund kamen in der 72. Minute in den Genuss eines weiteren Bojang-Tores. Das 3:1 war die Entscheidung in dieser Partie, Bojang komplettierte damit seinen Hattrick.

Bojang verdoppelte gegen Luzern seine Torausbeute in dieser Saison und steht nun bei 6 Toren in dieser Spielzeit. Es hat nicht nur Seltenheitswert, dass ein einziger GC-Spieler 3 Tore in einem Spiel macht, sondern auch GC als Mannschaft. In dieser Saison gelang dies den Grasshoppers erst einmal vor dem Heimspiel gegen Luzern, beim 3:1-Heimsieg gegen Sion.

So geht es weiter

Für GC geht es am nächsten Samstag zum Auswärtsspiel gegen Tabellennachbar Yverdon. Mit einem Sieg könnten die «Hoppers» zu den Waadtländern aufschliessen. Luzern empängt am Sonntag YB.

Super League