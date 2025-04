31. SL-Runde: Der FC Basel bezwingt Lugano zuhause 2:0 und festigt Platz 1.

Xherdan Shaqiri (64.) und Marin Soticek (83.) erzielen die Tore.

Die weiteren Partien: St. Gallen schlägt Servette 1:0, GC fertigt Luzern 3:1 ab.

In der 64. Minute explodierte der gut gefüllte St. Jakob-Park ein erstes Mal. Shaqiri hatte nach einem von ihm eingeleiteten Konter über mehrere Stationen zum 1:0 abgestaubt. Der Jubel war grenzenlos – bei Fans und Spielern. Shaqiri selbst fiel beim spektakulären Sprung über die Bande auf den Boden. Er rappelte sich auf, um sich sogleich von der Muttenzer-Kurve feiern zu lassen.

Shaqiri: Fast ein Skorerpunkt pro Spiel

Shaqiri steht nach 27 Einsätzen in der Super League bei unglaublichen 25 Torbeteiligungen (11 Treffer, 14 Vorlagen). Der 33-Jährige stellte einmal mehr seinen Wert für den FCB unter Beweis.

Das 2:0 durch Joker Marin Soticek nach Zuspiel von Anton Kade (auch er wurde eingewechselt) in der Schlussphase markierte den Schlusspunkt einer erst in der zweiten Halbzeit rasanten Partie. Die «Bebbi» hatten nach der Pause klar Oberwasser und erspielten sich ein klares Chancenplus.

Ajetis Foul an Grgic

Der erste Durchgang hatte vor allem viele Fouls zu bieten. Der grösste Aufreger: Albian Ajeti traf nach 33 Minuten zuerst den Ball und danach Anto Grgic mit gestrecktem Bein am Knie. Schiedsrichter Johannes von Mandach blieb seiner Linie treu und zeigte nur Gelb. Der VAR griff nicht ein.

Luganos Routinier Renato Steffen kommentierte in der Halbzeit bei blue: «Es ist nicht im Sinne des Fussballs, hier eine Karte zu zeigen.» Von Mandach dürfte sich an seinen Entscheid erinnert haben, als er vor zwei Monaten Winterthurs Tobias Schättin für ein ähnliches Vergehen vom Platz gestellt hatte.

Basel der grosse Gewinner der Runde

Basel darf sich als Sieger der 31. Runde feiern lassen. Denn die Verfolger Servette (0:1 in St. Gallen), YB (1:1 gegen Yverdon) und Luzern (1:3 bei GC) liessen allesamt Federn. Gegner Lugano kassierte bereits die 5. Niederlage in den letzten 7 Liga-Spielen. Der Rückstand auf Leader FCB beträgt schon 7 Zähler.

Neben Matchwinner Shaqiri dürfte auch der gemäss Medienberichten angezählte Coach Fabio Celestini gestärkt aus der Partie hervorgehen. Der Vorsprung der Basler auf Platz 2 (Servette) beträgt 4 Punkte.

So geht es weiter

Bis zur Teilung in Championship und Relegation Group verbleiben noch 2 Runden. Basel muss am nächsten Samstag zum FCZ (20:30 Uhr, SRF zwei live). und empfängt am Ostermontag Yverdon. Lugano empfängt am Sonntag (13.4.) St. Gallen und schliesst mit dem Auswärtsspiel in Lausanne ab. Die Tessiner haben die Top 6 noch nicht auf sicher.

Resultate