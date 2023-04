Luzern gewinnt am 30. Spieltag zuhause gegen Aufsteiger Winterthur 3:1 und springt wieder auf Platz 2.

Nach einen Rückstand sorgen Pius Dorn, Dejan Sorgic und Pascal Schürpf für die Wende.

Im Parallelspiel kommt Basel in Sion zu einem 2:1-Auswärtserfolg.

Neben dem Platz schwebt in Luzern noch immer das Damoklesschwert über dem Klub. Doch von der Posse um Klub-Aktionär Bernhard Alpstaeg lässt sich das Team seit Wochen nicht aus der Ruhe bringen – im Gegenteil.

Das 3:1 gegen Winterthur war der 4. Vollerfolg in Serie. So viele konnte heuer kein (!) anderes Team aneinanderreihen. Gleichzeitig nutzte der FCL die Gunst der Stunde und sprang in der ausgeglichenen Super League seit dem 26. Spieltag vom 7. auf den 2. Platz.

Dreimal per Kopf erfolgreich

Auch am Donnerstag zeigte das Team von Mario Frick wieder, was es zuletzt so ausgezeichnet hatte: Volles Engagement des einmal mehr mit jungen Spielern gespickten Teams, Moral (nach dem 0:1-Rückstand), und nicht zuletzt auch «Köpfchen».

Gegen Winterthur im wahrsten Sinne des Wortes:

40. Minute: Pius Dorn köpfelt nach einer Massflanke von Martin Frydek zum 1:1 ein.

Pius Dorn köpfelt nach einer Massflanke von Martin Frydek zum 1:1 ein. 65. Minute: Dejan Sorgic ist nach Vorlage von Max Meyer am 5-Meter-Raum völlig frei und trifft per Kopf zum 2:1.

Dejan Sorgic ist nach Vorlage von Max Meyer am 5-Meter-Raum völlig frei und trifft per Kopf zum 2:1. 81. Minute: Diesmal findet Frydek den Kopf von Pascal Schürpf – es steht 3:1.

Schliessen 00:42 Video Burch scheitert, doch dann gleicht Dorn doch noch aus Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden. 00:26 Video Sorgic mit dem entscheidenden 2:1 gegen Winterthur Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden. 00:23 Video Schürpf macht mit dem Kopf den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 27.04.2023. abspielen. Laufzeit 23 Sekunden.

Dabei hätten es die Innerschweizer sogar in den Füssen gehabt, das Skore noch deutlicher zu gestalten. Doch gegen den starken Winterthur-Goalie Markus Kuster verpassten Youngster Severin Ottiger (14.) und Nicky Beloko (71.) einen Torerfolg. Jasharis Treffer (mit dem Fuss) zählte wegen einer Offside-Stellung nicht (86.).

Schlusslicht Winterthur musste im Tabellenkeller damit einen Rückschlag hinnehmen. Dabei war die Equipe von Bruno Berner noch besser gestartet. Nach einem hohen Ball von Ex-Luzerner Hekuran Kryeziu köpfelte Joaquin Ardaiz (vom FCL ausgeliehen) zum 0:1 ein. Doch danach blieb beim Aufsteiger vieles Stückwerk. Wirklich gefährlich wurde man nicht mehr.

So geht es weiter

Am kommenden Wochenende kommt es im Wankdorf zum «Spitzenkampf» zwischen YB und Luzern. Mit einem Sieg gegen Luzern – der dann auf die gelbgesperrten Meyer und Marco Burch verzichten muss – stehen die Berner als Meister fest. Das Duell gibt es am Sonntag ab 16:30 Uhr live bei SRF zu sehen. Gleichzeitig geht es für Winterthur zuhause gegen Basel darum, Punkte im Tabellenkeller zu sammeln.