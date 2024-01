Winterthur gewinnt in der 20. Runde der Super League 3:1 bei Stade-Lausanne-Ouchy.

Marvin Keller hält in der 12. Minute einen Elfmeter. Kurz darauf treffen Luca Zuffi und Nishan Burkart für Winterthur und legen damit die Basis für den Sieg.

Im zweiten Spiel am frühen Samstagabend kommt Servette zu einem 1:0-Erfolg über Yverdon. Das ebenfalls am Samstag stattfindende Spiel zwischen Basel und YB sehen Sie hier.

Das Spiel zwischen Stade-Lausanne-Ouchy und dem FC Winterthur plätscherte nach dem Seitenwechsel mehrheitlich vor sich hin. Die Gastgeber besassen zwar oft den Ball, wussten mit diesem aber kaum etwas anzufangen. Bis Mergim Qarri in der 58. Minute viel Platz hatte und sich aus rund 20 Metern ein Herz fasste. Der trockene Distanzschuss schlug unhaltbar für Goalie Marvin Keller zum 1:2 im Tor ein.

Die Spannung kehrte damit zurück auf der Pontaise. Nicht unbedingt aber die Intensität, welche die Partie in der 1. Halbzeit noch gekannt hatte. Erst in den letzten rund 10 Minuten blies SLO zur Schlussoffensive – auch, weil sich die Gäste tief in die eigene Hälfte zurückzogen und sich fast ausschliesslich auf das Verteidigen konzentrierten. Eine zwingende Torchance brachte das Team von Trainer Ricardo Dionisio aber nicht mehr zustande.

Im Gegenteil: Nach einem letzten Eckball in der 95. Minute kam der FCW an den Ball und schaltete gegen die alles nach vorne werfenden Waadtländer schnell um. Sayfallah Ltaief lief über die rechte Seite ungestört in den Strafraum und legte nach einem Haken quer zu Randy Schneider, der nur noch einzuschieben brauchte. Wenige Momente nach dem 3:1 war die Partie vorbei. Winterthur springt durch den wichtigen Sieg beim Schlusslicht zumindest bis am Sonntag auf Platz 6.

Schliessen 00:17 Video Qarri verkürzt auf 1:2 Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 17 Sekunden. 01:05 Video Schneider macht kurz vor Schluss den Deckel drauf Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.

Turbulente 1. Hälfte

Den ersten Aufreger hatte die Partie nach gut 10 Minuten erlebt. FCW-Verteidiger Remo Arnold traf im Strafraum Gabriel Kyeremateng am Fuss, Schiedsrichter Urs Schnyder entschied umgehend auf Elfmeter. Es war der Anfangspunkt von 6 richtungsweisenden Minuten in dieser Begegnung:

12. Minute: Der gefoulte Kyeremateng tritt vom Punkt gleich selbst an. Mit seinem Flachschuss in die rechte Ecke scheitert er aber an Goalie Marvin Keller.

Der gefoulte Kyeremateng tritt vom Punkt gleich selbst an. Mit seinem Flachschuss in die rechte Ecke scheitert er aber an Goalie Marvin Keller. 13. Minute: Fast unmittelbar nach dem gehaltenen Penalty liegt der Ball im SLO-Tor. Luca Zuffi trifft nach einer Flanke von Souleymane Diaby per Kopf und erzielt seinen 1. Super-League-Treffer seit der Rückkehr in die Eulachstadt.

Fast unmittelbar nach dem gehaltenen Penalty liegt der Ball im SLO-Tor. Luca Zuffi trifft nach einer Flanke von Souleymane Diaby per Kopf und erzielt seinen 1. Super-League-Treffer seit der Rückkehr in die Eulachstadt. 18. Minute: Schneider spielt Adrian Gantenbein im Strafraum sehenswert frei. Dieser passt zur Mitte zu Burkart, der nur noch einschieben muss – 2:0.

Schliessen 00:28 Video Keller hält Penalty von Kyeremateng Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:59 Video Zuffi und Burkart sorgen für Winterthurer Führung Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Winterthur hatte in der Folge durchaus noch Gelegenheiten, die Führung weiter auszubauen. Gantenbein traf bei einer 2-gegen-1-Situation in der 40. Minute aber nur den Aussenpfosten. So gingen die Gäste mit einer 2:0-Führung in die Pause, die sie auch nach dem Seitenwechsel nicht mehr herschenken sollten.

So geht es weiter

Die Mannschaften der Super League stehen unter der Woche bereits wieder im Einsatz. Winterthur empfängt am Dienstagabend den FC Basel, Stade-Lausanne-Ouchy spielt am Donnerstag vor heimischem Publikum gegen Luzern.