Der FC Basel bezwingt YB in der 20. Runde der Super League zuhause mit 1:0. Benjamin Kololli avanciert zum Mann des Spiels.

Es ist der erste FCB-Sieg gegen die Berner seit Juli 2020.

In den anderen Spielen vom Samstag jubeln Servette (1:0 gegen Yverdon) und Winterthur (3:1 bei Stade-Lausanne-Ouchy).

13 Spiele in der Meisterschaft, 2 Spiele im Cup – alle diese Partien hatte der FC Basel gegen YB seit Juli 2020 verloren. Am Samstagabend setzte der FCB dieser Negativserie endlich ein Ende.

Das goldene Tor fiel in der 13. Minute: Dominik Schmid erkämpfte sich den Ball an der Mittellinie und sprintete los. Seine flache Hereingabe landete etwas glücklich vor den Füssen von Benjamin Kololli. Der Basler Neuzugang behielt vor YB-Goalie David von Ballmoos kühlen Kopf und verwertete mit einem gefühlvollen Schlenzer.

00:59 Video Kololli bringt den FCB sehenswert in Führung Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 59 Sekunden.

Danach hatten die Hausherren das Spiel im Griff – ja, sie hätten gar noch auf 2:0 erhöhen können: Juan Gauto blieb die Vollendung eines mustergültigen Konters verwehrt. Er vertändelte den Ball.

00:38 Video Gauto hat das zweite Basel-Tor auf dem Fuss Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

YB wehrt sich kaum

Erst kurz vor Schluss kamen die Gäste das eine oder andere Mal gefährlich vor den Kasten von Marwin Hitz. In der 79. Minute nickte Cedric Itten einen Kopfball neben das Gehäuse, 10 Minuten später sah er einen Schlenzer von Hitz entschärft.

00:29 Video Hitz entschärft Itten-Schuss Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Insgesamt schien es, als ob dem Leader der letzte Siegeswille gefehlt hätte. Etwas, wovon Basel, in der Tabelle vor diesem Spiel Zweitletzter, nur so strotzte.

Wacher Start – dann der Einbruch

Die Equipe von Trainer Raphael Wicky war zwar druckvoll in die Partie gestartet, aber nach einigen Minuten war der Effekt verpufft. Danach war der FCB die bessere Mannschaft, die sich durch grossen Einsatz auszeichnete. Immer wieder gewannen die «Bebbi» entscheidende Zweikämpfe im Mittelfeld.

Schliessen 01:58 Video Schmid: «Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 02:30 Video Kololli: «Einer der schönsten Tage meiner Karriere» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden. 01:00 Video Itten: «Wir haben zu wenig Zugriff gehabt» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 01:44 Video Benito: «Wir haben in der 2. Halbzeit eine gute Reaktion gezeigt» Aus Sport-Clip vom 27.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

So geht's weiter

Eine englische Woche steht an: Basel reist am Dienstag nach Winterthur, YB empfängt Aufsteiger Yverdon. Beide Partien beginnen um 20:30 Uhr. Das SRF-Livespiel steigt am Mittwoch mit dem Duell zwischen St. Gallen und Servette. SRF überträgt ab 20:10 Uhr live.