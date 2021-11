Nach Cup-Out: YB verliert auch in St. Gallen

Der FC St. Gallen bezwingt in der 12. Runde der Super League Meister YB zu Hause mit 3:1.

Insbesondere in der 2. Halbzeit zeigen die Berner defensiv eine dürftige Leistung.

In der 2. Partie vom Samstag trennen sich der FC Zürich und der FC Basel 3:3.

Als St. Gallens Basil Stillhart in der 82. Minute den Ball unglücklich ins eigene Tor zum 1:3 für YB beförderte, keimte beim Meister noch einmal kurz Hoffnung auf. Und tatsächlich: 3 Minuten später erzielte Ulisses Garcia den vermeintlichen Anschlusstreffer für die Gäste. Doch die Freude währte nur kurz: Vorlagengeber Meschack Elia stand im Abseits, das Tor zählte nicht. So blieb es am Ende beim 3:1 und damit dem klaren Sieg für den Aussenseiter.

00:44 Video YB mit dem Ehrentreffer Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen

Die Partie im Kybunpark begann für die Young Boys bereits denkbar schlecht. Bereits in der 4. Minute ging die Mannschaft von Trainer Peter Zeidler in Führung. Via Isaac Schmidt und Boubacar Traorè gelangte der Ball zu Élie Youan, der ausserhalb des Strafraums den Abschluss suchte und mit seinem Geschoss YB-Goalie Guillaume Faivre bezwang.

00:32 Video Youan trifft herrlich Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen

Auch nach dem Führungstreffer stand Faivre, der nach einer Muskelverletzung erst diese Woche wieder das Training aufnehmen konnte, immer wieder im Zentrum des Geschehens. Erst gegen Ende der Halbzeit schien YB ins Spiel zu finden, doch sowohl Martins (30.) als auch Fassnacht (40./45.) verpassten den Ausgleich.

YB-Abwehr enttäuscht

Vor allem in der 2. Halbzeit zeigte die Defensive der Berner eklatante Schwächen:

47. Minute: Kaum ist die Partie wieder angepfiffen, können die Heimfans einen weiteren Treffer ihres Teams bejubeln. Kwadwo Duah zieht auf der rechten Seite los und bringt den Ball ins Zentrum. Mohamed Ali Camara versucht zu klären, düpiert mit seinem Abwehrversuch aber Faivre, der den Ball ins eigene Tor befördert.

Kaum ist die Partie wieder angepfiffen, können die Heimfans einen weiteren Treffer ihres Teams bejubeln. Kwadwo Duah zieht auf der rechten Seite los und bringt den Ball ins Zentrum. Mohamed Ali Camara versucht zu klären, düpiert mit seinem Abwehrversuch aber Faivre, der den Ball ins eigene Tor befördert. 75. Minute: Wieder leistet sich die YB-Defensive einen Lapsus. Der eingewechselte Alexandre Jankewitz lässt sich nach einem Abstoss den Ball am eigenen Strafraum abluchsen. Ousmane Diakité nimmt das Geschenk dankend an und schlenzt den Ball ins Tor.

Schliessen 00:35 Video Camara und Faivre mit dem Geschenk für St. Gallen Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen 00:36 Video Fehler von Jankewitz, Diakité freuts Aus Sport-Clip vom 30.10.2021. abspielen

Trotz der hektischen Schlussphase konnte sich der Aussenseiter am Ende von den Heimfans feiern lassen. Damit gewann St. Gallen, das sich in den letzten 26 Liga-Spielen nur einmal gegen YB durchsetzen konnte, wieder einmal gegen Gelb-Schwarz.

Eine YB-Woche zum Vergessen

Für YB findet derweil eine enttäuschende Woche ihr Ende: Erst die Niederlage im Cup gegen Lugano mit der Verletzung von Keeper David von Ballmoos und nun auch die Niederlage gegen die «Espen». Für die Berner geht es mit Auftritt in der Champions League bei Villarreal am Dienstag weiter, St. Gallen ist in einer Woche gegen Basel gefordert.