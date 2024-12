Der FC Sion gewinnt am 16. Spieltag der Super League mit 3:1 in Winterthur und landet einen Befreiungsschlag.

Unglücksrabe ist dabei Winti-Captain Granit Lekaj, der bei 2 Gegentoren unglücklich ins eigene Tor abfälscht.

In den weiteren Partien vom Sonntag empfängt Servette Lugano zum Spitzenkampf und St. Gallen gastiert bei YB.

Seit dem 23. Juli und dem Exploit am 1. Spieltag bei Meister YB wartete Sion auf einen Auswärtssieg. Nochmals deutlich länger zurück lag der letzte Erfolg in Winterthur zurück. 2006 konnten sich die Walliser im Cup-Halbfinal letztmals auswärts gegen die Eulachstädter durchsetzen. Nun konnte das Team von Didier Tholot dank einem 3:1 beide Serien beenden.

Legende: Des einen Freud, des anderen Leid Granit Lekaj (l.) ist bedient, während Joël Schmied und Théo Bouchlarhem (r.) das 3:1 bejubeln. Freshfocus/Claudio Thoma

Gleich bei 3 Toren stand dabei Winterthurs Captain Granit Lekaj im Zentrum:

25. Minute: Ilyas Chouaref zieht aus 18 Metern ab. Granit Lekaj lenkt die Kugel unglücklich ab und so kullert sie langsam in Richtung Tor. Der bereits gehechtete Stefanos Kapino im Winterthurer Tor kann zwar noch reagieren und kommt kurz vor der Linie noch an den Ball. Das 0:1 kann der Grieche aber nicht mehr verhindern.

55. Minute: Nach einem Foul von Gora Diouf gegen Matteo di Giusto erhält das Heimteam einen Elfmeter zugesprochen. Lekaj will seine unglückliche Aktion von zuvor wiedergutmachen und tut dies souverän. Er trifft in die linke Ecke zum 1:1.

64. Minute: Keine 10 Minuten später kommt der 34-Jährige allerdings wieder am anderen Ende der Gefühlsskala an. Nach einer Parade von Kapino kommt Théo Berdayes zum Nachschuss. Lekaj kann kurz vor der Linie den Ball aber wieder nur ins eigene Tor lenken: 2:1 für Sion.

Schliessen 01:04 Video Berdayes und Schmied versetzen Winterthur den K.o.-Schlag Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden. 00:58 Video Lekaj verwandelt Penalty souverän Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden. 01:04 Video Berdayes und Schmied versetzen Winterthur den K.o.-Schlag Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 4 Sekunden.

Nur 3 Zeigerumdrehungen später kam es noch dicker für die Winterthurer. Joël Schmied reagierte nach einem Eckball am schnellsten und drückte die Kugel zum 3:1 über die Linie. Es war die Entscheidung in einer Partie, in der die Sittener lange mehr für das Spiel taten.

Lattentreffer nach 50 Sekunden

Begonnen hatte die Partie schon mit einem Paukenschlag. Keine Minute war gespielt, als Berdayes nach einer hervorragenden Hereingabe von Numa Lavanchy am Querbalken scheiterte. Auch in der Folge schnürten die Gäste aus dem Wallis das Heimteam in deren Hälfte ein. In der 25. Minute zahlte sich dies dann auf etwas glückliche Art und Weise aus.

00:30 Video Berdayes trifft früh nur die Latte Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 30 Sekunden.

Erst in der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kam dann auch das Heimteam zu seiner 1. Gelegenheit. Antoine Baroan konnte nach einem langen Ball von Remo Arnold alleine auf Timothy Fayulu losziehen. In letzter Sekunde kam aber Diouf dazwischen und lenkte Baroans Abschluss neben das Tor.

Schliessen 01:58 Video Lekaj: «Beim 2. Gegentor rutscht mir der Ball über den Rist» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden. 01:26 Video Schmied: «Ein perfekter Sonntagnachmittag für mich» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

So geht es weiter

Bevor es in einer Woche in der Super League wieder um wichtige Punkte geht, steht für beide Teams bereits unter der Woche der Cup-Achtelfinal an. Sion gastiert dabei am Mittwoch in Basel, Winterthur empfängt im Kampf um das Viertelfinal-Ticket Lausanne-Sport. Am Samstag begrüssen die Walliser dann den Meister aus Bern im Tourbillon. Winterthur spielt am Sonntag auswärts bei Cupsieger Servette in Genf.