Legende: Lässt sich vom Publikum feiern YB-Torschütze Cedric Itten (Mitte). Keystone/Alessandro della Valle

Die Young Boys fahren in der 16. Runde der Super League gegen St. Gallen einen 3:1-Sieg ein.

Die Gäste kassieren die entscheidenden beiden Gegentreffer im Wankdorf kurz nach einer eigenen Grosschance.

In den weiteren Sonntagsspielen setzt sich Sion bei Winterthur 3:1 durch, Servette schlägt Lugano 3:0.

Die Berner zeigten sich von Beginn weg gieriger, angriffiger. Die 0:4-Schmach aus dem ersten Aufeinandertreffen in St. Gallen am 2. Spieltag steckte dem Meister wohl noch in den Knochen.

Lawrence Ati Zigi im St. Galler Tor war aber mehrmals auf der Höhe und hielt die Gäste mit starken Paraden im Spiel. Dann aber folgten drei aus St. Galler Sicht verhexte Minuten, die das Spiel entscheidend prägen sollten.

23. Minute : Die Berner vertändeln im Aufbau den Ball fahrlässig. FCSG-Stürmer Felix Mambimbi zieht los, doch Jaouen Hadjam kann ihm das Spielgerät in höchster Not wegspitzeln. Die Gäste fordern (wohl zu Unrecht) einen Penalty.

: Die Berner vertändeln im Aufbau den Ball fahrlässig. FCSG-Stürmer Felix Mambimbi zieht los, doch Jaouen Hadjam kann ihm das Spielgerät in höchster Not wegspitzeln. Die Gäste fordern (wohl zu Unrecht) einen Penalty. 23. Minute : Im direkten Gegenzug trifft YB zum 1:0. Nach einer Hereingabe kommen sich Zigi und Innenverteidiger Albert Vallci ungeschickt in die Quere, Darian Males wird zum Profiteur und muss nur noch einschieben.

: Im direkten Gegenzug trifft YB zum 1:0. Nach einer Hereingabe kommen sich Zigi und Innenverteidiger Albert Vallci ungeschickt in die Quere, Darian Males wird zum Profiteur und muss nur noch einschieben. 26. Minute: Ein unfreiwilliger Ablenker bringt Alan Virginius in beste Abschlussposition. Den Pfostentreffer des Franzosen kann Zigi kurz darauf noch spektakulär von der Linie kratzen, doch Cedric Itten steht goldrichtig und stellt auf 2:0.

Schliessen 01:00 Video YB schwimmt erst hinten und trifft dann vorne Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute. 00:55 Video Zigi fliegt zur Rettung, doch Itten staubt ab Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

Konietzke elegant, Yannick ungestüm

Erst nach der Pause schienen sich die St. Galler gänzlich vom Rückschlag erholt zu haben und kamen besser auf. In der 53. Minute wurden die Bemühungen belohnt: Nach phänomenaler Vorarbeit von Corsin Konietzke kam der Ball über Umwege zu Moustapha Cissé, der verkürzen konnte.

00:43 Video Cissé wuchtet den Ball zum Anschluss ins Netz Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Keine 10 Minuten später nahmen sich die Ostschweizer den Wind selber aus den Segeln. Der zur Pause eingewechselte Noah Yannick stieg gegen Males rüde ein und traf den YB-Flügel mit der offenen Sohle am Knöchel. Seine gezückte gelbe Karte änderte Schiedsrichter Luca Cibelli nach Konsultation der TV-Bilder in einen Platzverweis ab.

In der Schlussphase drückten die sowohl spielerisch als auch numerisch überlegenen Berner auf die Entscheidung. Erst der insgesamt 26. Abschluss fand dann seinen Weg am überragenden Zigi vorbei, Silvère Ganvoula stellte auf 3:1. In der Tabelle schliesst YB dank dem 4. Heimsieg in Folge zum FCSG auf und liegt noch 1 Punkt hinter den St. Gallern (7.).

Schliessen 01:30 Video Itten: «Wir haben es nicht geschafft, komplett dominant zu sein» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 30 Sekunden. 02:58 Video Vallci: «Wir haben jeden Ball dem Gegner geschenkt» Aus Sport-Clip vom 01.12.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden.

So geht es weiter

Beide Teams stehen unter der Woche bereits wieder im Cup-Achtelfinal im Einsatz: Die Berner gastieren am Mittwoch bei Schaffhausen, die St. Galler messen sich einen Tag später auswärts mit Bellinzona. In der Meisterschaft geht es für YB am Samstag bei Sion weiter, der FCSG empfängt am Sonntag den FCB.