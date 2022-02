YB schlägt Sion in der 23. Runde der Super League zuhause mit 3:1.

Für die definitive Siegsicherung ist Meschack Elia verantwortlich.

Im anderen Spiel des Abends kommt Lugano gegen Servette zu einem 2:0-Heimsieg.

Er lag wieder etwas in der Luft, der Last-Minute-Ausgleichstreffer. 2:1 führten die Young Boys gegen Sion, hatten das Spiel zwar im Griff, waren in der 86. Minute aber auf eine Glanzparade von Goalie Anthony Racioppi angewiesen, der Filip Stojilkovic in extremis am Ausgleich hinderte.

Zwei Minuten darauf konnte Meschack Elia die Gemüter der YB-Fans beruhigen. Der Stürmer, der nach Verletzungspause sein Comeback feierte, drückte einen Abpraller von Sion-Torhüter Kevin Fickentscher über die Linie. Dank dem 12. Meisterschaftssieg verkürzt YB den Rückstand auf den Leader FCZ auf vorübergehend 7 Punkte.

00:50 Video Elia krönt Comeback mit Treffer Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Meisterliche Reaktion nach Ausgleich

In der 56. Minute hatte sich Racioppi Stojilkovic noch geschlagen geben müssen. Der U21-Nationalspieler entwischte Fabian Lustenberger nach einem langen Ball von Jan Bamert und traf zum zwischenzeitlichen 1:1.

Die Reaktion der Berner fiel aber deutlich aus. Nur 12 (!) Sekunden nach Wiederanpfiff lag das Team von Trainer David Wagner dank Fabian Rieder wieder in Führung. Der omnipräsente Youngster war per Hacke von Wilfried Kanga in Szene gesetzt worden.

Schliessen 00:56 Video Stojilković entwischt Lustenberger und gleicht aus Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen 00:51 Video Rieder schlägt 12 Sekunden nach Wiederanpfiff zurück Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

Angepeitscht vom Präsidenten Christian Constantin, der seinen gesperrten Trainer Paolo Tramezzani an der Seitenlinie der Walliser ersetzte, war Sion zu keiner Reaktion fähig. Weil aber ein Freistoss von Rieder an der Latte landete (74.) und das vermeintliche 3:1 von Jordan Siebatcheu wegen Abseits nicht zählte (79.), mussten die YB-Fans bis zur Siegsicherung durch Elia zittern.

Hoarau offiziell verabschiedet

Vor der Partie war Guillaume Hoarau 526 Tage nach seinem Abgang beim Meister offiziell verabschiedet worden. Während der Franzose danach auf der Bank Platz nahm, rissen seine ehemaligen Teamkollegen das Spieldiktat sofort an sich.

Für den Berner Führungstreffer war aber ein Walliser verantwortlich. Wesley lenkte eine Hereingabe von Nicolas Moumi Ngamaleu in der 21. Minute unglücklich über Fickentscher ins eigene Netz. Mit Rieder hätte YB nur 4 Minuten später mit einem eigenen Mann erhöhen können, doch der Abschluss des 20-Jährigen flog knapp über das Tor.

00:31 Video Wesley lenkt Hereingabe von Ngamaleu ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 26.02.2022. abspielen

So geht's weiter

In der Super League steht nun eine englische Woche auf dem Programm. YB ist am Dienstag zu Gast bei Servette (20:30 Uhr). Sion empfängt einen Tag darauf Schlusslicht Lausanne (18:00 Uhr).