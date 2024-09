Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Lausanne-Sport setzt sich in der 7. Runde der Super League mit 3:1 gegen Yverdon-Sport durch.

Matchwinner für die Gastgeber ist Alvyn Sanches mit einem Doppelpack.

In der Tabelle rückt Lausanne auf den 8. Platz vor.

Nach nur einem Punkt und vier Niederlagen in den letzten fünf Super-League-Partien hat Lausanne-Sport ein Lebenszeichen von sich gegeben. Im Waadtländer Kantonsderby gegen Yverdon-Sport feierte das Team von Trainer Ludovic Magnin einen 3:1-Erfolg und damit den zweiten Saisonsieg nach dem 3:2 zum Auftakt gegen den FC Basel.

Dank den drei Punkten überholte Lausanne in der Tabelle Yverdon und die Grasshoppers und verbesserte sich auf den 8. Platz.

Sanches sorgt für Entscheidung

Mann des Spiels auf Seiten der Gastgeber war Alvyn Sanches. Der 21-jährige Schweizer Mittelfeldspieler brachte sein Team bereits in der 2. Minute in Führung. Bei einer verlängerten Flanke ging er von den gegnerischen Verteidigern vergessen und erzielte seinen ersten Saisontreffer.

In der 56. Minute sorgte Sanches für die frühe Entscheidung. Nach einer schönen Einzelleistung erhöhte er auf 3:0.

00:35 Video Sanches netzt gegen Yverdon gleich doppelt ein Aus Sport-Clip vom 22.09.2024. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Die hohe Führung der Lausanner zu diesem Zeitpunkt war verdient. In der ersten Halbzeit waren die Hausherren das klar bessere Team. Entgegen kam ihnen nach dem frühen Führungstor, dass Teddy Okou in der 20. Minute die Partie mit dem 2:0 definitiv in klare Bahnen lenkte.

Yverdon kam erst nach der Pause besser auf. Der Gegentreffer zum 0:3 nahm den Gästen aber schnell wieder den Wind aus den Segeln. In der 77. Minute konnte Marley Aké per Handspenalty zwar verkürzen. Zu mehr reichte es der Mannschaft von Coach Alessandro Mangiarratti in der Folge aber nicht mehr.

So geht es weiter

Lausanne-Sport ist am kommenden Samstag um 18:00 Uhr im Léman-Derby zu Gast bei Servette. Yverdon empfängt gleichzeitig den FC St. Gallen.