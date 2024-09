YB kommt in der 7. Runde der Super League zu einem 4:1-Sieg bei Winterthur.

Joël Monteiro ist mit einem Hattrick der Hauptverantwortliche für den 1. Saisonsieg der Berner.

In den anderen Sonntagsspielen besiegt Lausanne-Sport Yverdon, Sion und Lugano teilen sich die Punkte.

Mit dem Treffer durch Labinot Bajrami zum 1:1 kurz nach Wiederanpfiff (47.) glückte Winterthur der bestmögliche Start in die 2. Halbzeit. Der Jubel der Eulachstädter verstummte jedoch umgehend wieder. Zwar traf Joël Monteiro den Ball in der 49. Minute nicht wie gewünscht. Weil FCW-Verteidiger Tobias Schättin dem Schuss aber noch eine entscheidende Richtungsänderung mitgab, konnte YB dennoch über die erneute Führung jubeln.

Bajrami umspielt Von Ballmoos und erzielt den Ausgleich. Monteiro und Ganvoula sorgen für beruhigenden YB-Vorsprung.

Winterthur nach Ausgleich kalt geduscht

Und dieses Mal gaben die Berner den Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Im Gegenteil, sie wurden nicht wie in vergangenen Spielen passiv, sondern spielten weiter munter nach vorne. Die Belohnung dafür holten sich die Gäste nur 7 Minuten nach dem 2:1 mit dem Treffer zum 3:1 ab.

Nachdem Schiedsrichter Luca Piccolo einen Vorteil zugunsten der Gäste laufen gelassen hatte, fand Aussenverteidiger Zachary Athekame mit einem scharfen und präzisen Querpass in den Strafraum Silvère Ganvoula, der nur noch den Fuss hinzuhalten brauchte.

Monteiro macht Deckel drauf

Winterthur steckte trotz des erneuten Nackenschlags nicht auf und brachte die YB-Defensive in der Folge noch das eine oder andere Mal in Nöte. In der 68. Minute forderten die Gastgeber einen Elfmeter, nachdem Boubacar Fofana von Miguel Chaiwa zu Fall gebracht worden war. Die Pfeife von Piccolo blieb jedoch stumm.

Die letzten Winterthurer Hoffnungen auf einen Punktgewinn machte erneut Monteiro zunichte. Der Neo-Schweizer-Internationale markierte nach einem Eckball akrobatisch das 4:1 und machte seinen Hattrick damit perfekt. Denn Monteiro war es bereits gewesen, der das Skore in der 32. Minute eröffnet hatte.

Males steckt durch für Monteiro, der YB in Führung schiesst.

So geht's weiter

Während YB im 7. Anlauf endlich seinen 1. Saisonsieg in der Super League feiern darf, kassierte Winterthur die 4. Liga-Niederlage in Serie. Für den Meister geht es am kommenden Samstag mit einem Heimspiel gegen GC weiter, Winterthur reist am Sonntag ins Tessin, um sich mit Lugano zu messen.