Der FC Zürich schlägt YB im Spitzenkampf der 15. Super-League-Runde verdient mit 3:1 und löst die Berner damit wieder als Leader ab.

Jonathan Okita (6.) und Nikola Katic (28.) bringen die Zürcher schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstrasse. Meschack Elia kann für YB nur verkürzen (32.)

Luzern feiert gegen Winterthur einen 3:1-Heimsieg, Yverdon empfängt im SRF-Livespiel Lugano.

Satte neun Minuten hatte YB Zeit, um die zweite Saisonniederlage in der Nachspielzeit noch abzuwenden. Doch die Berner brachten wie schon in den 90 Minuten zuvor wenig zusammenhängende Aktionen zu Stande. Als der Meister beim wohl letzten Angriff wiederholt an der FCZ-Abwehr hängengeblieben war, setzten die Zürcher zum Konter an. Bledian Krasniqi vollendete in der 100. Minute zum 3:1 und stellte den FCZ-Sieg sicher.

Eine Punkteteilung wäre an diesem verschneiten Samstagabend für die Gäste aus Bern ohnehin schmeichelhaft gewesen. Zu harmlos trat das Team von Trainer Raphael Wicky im Letzigrund gegen einen abgeklärten FCZ auf. Der neue Leader aus Zürich liegt nun zwei Punkte vor den Young Boys, die ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Idealer Start

Die Hausherren waren ideal in die Partie gestartet. Noch keine sechs Minuten waren gespielt, als Jonathan Okita seine Farben mit einem Schlenzer in Führung brachte. Der FCZ-Toptorschütze profitierte bei seinem 8. Saisontor gleich doppelt vom unglücklich agierenden YB-Keeper Anthony Racioppi. Zuerst spedierte er den Ball unbedrängt in die Füsse von Okita, ehe er dessen haltbaren Schuss passieren lassen musste.

Trotz weniger Spielanteilen geriet der FCZ in der Folge kaum in Gefahr, den Vorsprung herzuschenken. Mit dem zweiten gefährlichen Abschluss trafen die effizienten Zürcher noch vor Ablauf der ersten halben Stunde ein zweites Mal. Nikola Katic nutzte nach einem Eckball seine Freiheiten und köpfelte zum 2:0 ein.

Die Reaktion von YB liess dieses Mal nicht lange auf sich warten. In der 32. Minute reagierte FCZ-Torhüter Yanick Brecher zwar glänzend gegen YB-Angreifer Ebrima Colley, beim Nachschuss von Meschack Elia war er jedoch chancenlos.

Wer nach dem Pausenpfif einen YB-Sturmlauf erwartet hatte, wurde enttäuscht. Viel mehr war es das Heimteam, das mehrere Chancen auf das dritte Tor vergab. Verpasstes holte Krasniqi tief in der Nachspielzeit nach.

So geht's weiter

Für YB steht unter der Woche wieder die Champions League auf dem Programm. Am Dienstag empfangen die Berner Roter Stern Belgrad zum wohl entscheidenden Duell um den 3. Platz. In der Super League ist am kommenden Sonntag Servette zu Gast im Wankdorf, der FCZ gastiert einen Tag zuvor bei Winterthur (live auf SRF zwei).